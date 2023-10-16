https://ria.ru/20231016/noboa-1902531481.html

Биография Даниэля Нобоа

Биография Даниэля Нобоа - РИА Новости, 16.10.2023

Биография Даниэля Нобоа

Эквадорский бизнесмен и политик Даниэль Нобоа (Daniel Noboa) родился 30 ноября 1987 года в городе Гуаякиль (Эквадор). Его отец Альваро Нобоа – известный... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T04:42

2023-10-16T04:42

2023-10-16T05:06

справки

эквадор

гуаякиль

иллинойс

гильермо лассо

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Эквадорский бизнесмен и политик Даниэль Нобоа (Daniel Noboa) родился 30 ноября 1987 года в городе Гуаякиль (Эквадор). Его отец Альваро Нобоа – известный бизнесмен, занимается экспортом бананов за рубеж, пять раз безуспешно баллотировался на пост президента. Мать Анабелла Азин – доктор медицины, была депутатом парламента.В 2010 году Даниэль Нобоа получил степень в области делового администрирования в Школе бизнеса Стерна Нью-Йоркского университета. В 2019 году он получил степень MBA в Школе менеджмента Келлогга при Северо-Западном университете в Иллинойсе, в 2020 году – в Гарвардском университете. В 2022 году получил степень магистра по "политическим коммуникациям и управлению" в Университете Джорджа Вашингтона.В 18 лет Даниэль Нобоа открыл компанию DNA Entertainment Group, которая занималась организацией мероприятий.В последующие годы он присоединился к компании своего отца, где занимал руководящие должности в сфере судоходства, логистики и коммерческой деятельности. Работал в компании отца до июня 2018 года.Политическая карьера Даниэль Нобоа началась в 2021 году, когда он получил место в Национальной ассамблее от провинции Санта-Елена. Возглавлял Комиссию экономическому развитию.17 мая 2023 года президент Эквадора Гильермо Лассо подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских и президентских выборов.24 мая 2023 года Даниэль Нобоа объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Эквадора от политического движения Национальное демократическое действие (ADN). Его кандидатуру также поддержали движение "Люди, равенство и демократия" (PID) и "Революционно-демократическое этическое зеленое движение" (Mover).В случае своей победы Даниэль Нобоа намерен провести референдум по реформированию некоторых статей Конституции. В своей президентской кампании он выступал за создание новых рабочих мест, налоговые льготы для новых предприятий, ужесточение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и др. По итогам первого тура президентских выборов в Эквадоре, состоявшихся 20 августа 2023 года, Даниэль Нобоа получил поддержку 23,47% избирателей и вышел во второй тур.15 октября в Эквадоре состоялся второй тур выборов президента. По итогам победу одержал Даниэль Нобоа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

эквадор

гуаякиль

иллинойс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, эквадор, гуаякиль, иллинойс, гильермо лассо