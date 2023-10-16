https://ria.ru/20231016/nauka-1902213135.html

Ученые создали новый материал для передовой электроники

Ученые создали новый материал для передовой электроники - РИА Новости, 16.10.2023

Ученые создали новый материал для передовой электроники

Новые соединения с целым рядом перспективных свойств впервые в мире синтезировали и исследовали ученые ТюмГУ при участии зарубежных коллег. По их словам,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T03:00

2023-10-16T03:00

2023-10-16T15:00

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Новые соединения с целым рядом перспективных свойств впервые в мире синтезировали и исследовали ученые ТюмГУ при участии зарубежных коллег. По их словам, полученные ими беспримесные четверные теллуриды позволят усовершенствовать большой спектр систем в современной микроэлектронике и других областях. Результаты опубликованы в журнале CrystEngComm.Поиск новых материалов — ключ к развитию современной микроэлектроники, оптики, лазерной техники, фотовольтаики, объяснили ученые. По словам исследователей, для этих областей техники особенно важно отсутствие примесей в используемых веществах.Соединения теллуридов благодаря своим термоэлектрическим характеристикам являются одними из наиболее перспективных материалов для полупроводниковой и лазерной техники. По мнению экспертов, их очень трудно получить чистыми в виде порошка.Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) подобрали оптимальные условия для синтеза четверных теллуридов, состоящих из теллура, атомов меди и двух редкоземельных элементов. В ходе работы авторы первыми в мире получили два соединения класса европиевых теллуридов, изучили их кристаллическую структуру и магнитные свойства."Мы оптимизировали условия получения четверных теллуридов, добившись тем самым необходимой чистоты продукта, а также сократили время их синтеза, что немаловажно при планировании промышленных процессов", — рассказала ведущий научный сотрудник Института химии ТюмГУ Анна Русейкина.В дальнейшем, варьируя комбинации катионов в четверных теллуридах, можно получать большой спектр структур с разнообразными электрическими и оптическими характеристиками, подчеркнули исследователи. При этом, по их словам, соединения в зависимости от состава проявляют ферри- и ферромагнитные свойства."Для получения четверных халькогенидов, к которым относятся теллуриды, разработан ряд синтетических методов, однако они не позволяли производить чистые четверные теллуриды. Мы надеемся, что наша работа станет основой для промышленной технологии получения соединений этого типа с широким диапазоном свойств", — отметила Русейкина.Исследование выполнено междисциплинарным коллективом авторов из России и Германии. В дальнейшем научный коллектив планирует провести комплексное экспериментальное и теоретическое исследование всей серии европиевых четверных теллуридов, открывающих новый неисследованный класс полупроводниковых и термоэлектрических материалов.Синтез, изучение свойств и возможностей применения новых функциональных материалов — одно из основных направлений работы Института химии ТюмГУ.

https://ria.ru/20230522/nauka-1872855557.html

https://ria.ru/20231003/nauka-1900093372.html

https://ria.ru/20231010/nauka-1901532085.html

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россия, наука, германия, экология в россии, навигатор абитуриента, университетская наука, тюменский государственный университет