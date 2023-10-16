https://ria.ru/20231016/nato-1902973223.html

Путин раскритиковал расширение НАТО

Путин раскритиковал расширение НАТО - РИА Новости, 16.10.2023

Путин раскритиковал расширение НАТО

С момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:14

2023-10-16T07:14

2023-10-16T07:14

россия

китай

сша

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895207335_0:115:3016:1811_1920x0_80_0_0_cca732d321513f78c1c59e34012616e1.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими людьми, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам же говорили в 1991 году еще, тогдашняя администрация США, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения. И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания. Понимаете, с такими людьми очень трудно вести диалог", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. В качестве примера он также привел и договоренности по иранской ядерной программе. "Долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились, достигли компромисса, подписали документы. Пришла другая администрация, все, раз - и выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей. А как же договариваться, если каждая администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля все начинать? Это по любому вопросу, касается любой темы, в том числе и той, которую мы обсуждаем", - отметил президент РФ.

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:14 true PT46M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, китай, сша, владимир путин, нато, в мире, видео