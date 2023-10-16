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Путин раскритиковал расширение НАТО
Путин раскритиковал расширение НАТО - РИА Новости, 16.10.2023
Путин раскритиковал расширение НАТО
С момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:14
2023-10-16T07:14
2023-10-16T07:14
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими людьми, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам же говорили в 1991 году еще, тогдашняя администрация США, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения. И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания. Понимаете, с такими людьми очень трудно вести диалог", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР. В качестве примера он также привел и договоренности по иранской ядерной программе. "Долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились, достигли компромисса, подписали документы. Пришла другая администрация, все, раз - и выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей. А как же договариваться, если каждая администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля все начинать? Это по любому вопросу, касается любой темы, в том числе и той, которую мы обсуждаем", - отметил президент РФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:14
true
PT46M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Китай, США, Владимир Путин, НАТО, В мире
Путин раскритиковал расширение НАТО
Путин заявил, что с 1991 года прошло пять волн расширения НАТО на восток
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. С момента обещания НАТО в 1991 году не расширяться на восток состоялось "пять волн" расширения альянса, из-за несоблюдения договоренностей очень трудно вести диалог с такими людьми, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Нам же говорили в 1991 году еще, тогдашняя администрация США, что не будет расширения НАТО на восток. После этого состоялось пять волн расширения. И каждый раз мы высказывали свои озабоченности, каждый раз нам говорили: ну да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же устные были обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет. Ну все, до свидания. Понимаете, с такими людьми очень трудно вести диалог", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
В качестве примера он также привел и договоренности по иранской ядерной программе.
"Долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились, достигли компромисса, подписали документы. Пришла другая администрация, все, раз - и выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей. А как же договариваться, если каждая администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля все начинать? Это по любому вопросу, касается любой темы, в том числе и той, которую мы обсуждаем", - отметил президент РФ.