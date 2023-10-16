https://ria.ru/20231016/napoleon-1903008141.html

Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость

Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость - РИА Новости, 16.10.2023

Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость

Французский император и великий полководец Наполеон по-разному относился к войскам коалиции: был невысокого мнения об австрийцах, русских ценил за стойкость,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:03

2023-10-16T11:03

2023-10-16T11:05

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Французский император и великий полководец Наполеон по-разному относился к войскам коалиции: был невысокого мнения об австрийцах, русских ценил за стойкость, пруссаков недооценивал, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов. Битва народов состоялась 210 лет назад – 16 октября 1813 года близ Лейпцига. В ней участвовали с одной стороны Франция и союзные немецкие княжества, с другой – Россия, Пруссия, Австрия и Швеция. "К войскам союзников Наполеон относился по-разному. Он вполне оценил стойкость российской армии, особенно, в обороне. Австрийцев ценил не высоко и был прав: их войска терпели неудачи даже в сражениях, выигранных союзниками. Пруссаков император ошибочно недооценивал, помня о том, как легко разгромил их в 1806 году", - сказал Преснов. По его словам, перемирие, заключенное Наполеоном Бонапартом с 6-й коалицией летом 1813 года, стало не военным, а политическим просчётом. "Наполеон слишком полагался на свои родственные связи с австрийским императором Францем I, а также на страх, который, по его мнению, он все еще внушал Европе. После событий 1812 года Австрия уже не так опасалась Наполеона, как ранее. Таким образом, французский император совершил, скорее политический просчёт, чем военный. С годами его все больше подводила самоуверенность и упрямство", - сказал Преснов.Он напомнил, что несмотря на победы в сражениях под Лютценом и Бауценом весной 1813 года Наполеон согласился на перемирие. "Следует учитывать, что в сражениях мая 1813 года армия Наполеона потеряла, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч человек. Французская кавалерия не восстановилась в полной мере после катастрофы 1812 года. Значительный процент во французских войсках составляли конскрипты (новобранцы)", - сказал историк.Между тем, по его словам, союзная русско-прусская армия сохранила свою боеспособность и оставалась серьезным противником. А потому, с чисто военной точки зрения, решение Наполеона пойти на заключение перемирия было вполне рациональным и объяснимым: его армия нуждалась в передышке. Иное дело, что дипломатия союзников (прежде всего лично Александра I) более умело воспользовалась временем перемирия, чтобы перетянуть Австрию на сторону 6-й коалиции, отметил Преснов.

https://ria.ru/20231016/kazachestvo-1902513071.html

https://ria.ru/20231016/napoleon-1902965893.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, франция, наполеон бонапарт