Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 16.10.2023 (обновлено: 11:05 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/napoleon-1903008141.html
Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость
Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость - РИА Новости, 16.10.2023
Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость
Французский император и великий полководец Наполеон по-разному относился к войскам коалиции: был невысокого мнения об австрийцах, русских ценил за стойкость,... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:03
2023-10-16T11:05
в мире
россия
франция
наполеон бонапарт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/60/1556316085_0:143:806:596_1920x0_80_0_0_4971193b5093cd4a5271f78821bd08e0.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Французский император и великий полководец Наполеон по-разному относился к войскам коалиции: был невысокого мнения об австрийцах, русских ценил за стойкость, пруссаков недооценивал, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов. Битва народов состоялась 210 лет назад – 16 октября 1813 года близ Лейпцига. В ней участвовали с одной стороны Франция и союзные немецкие княжества, с другой – Россия, Пруссия, Австрия и Швеция. "К войскам союзников Наполеон относился по-разному. Он вполне оценил стойкость российской армии, особенно, в обороне. Австрийцев ценил не высоко и был прав: их войска терпели неудачи даже в сражениях, выигранных союзниками. Пруссаков император ошибочно недооценивал, помня о том, как легко разгромил их в 1806 году", - сказал Преснов. По его словам, перемирие, заключенное Наполеоном Бонапартом с 6-й коалицией летом 1813 года, стало не военным, а политическим просчётом. "Наполеон слишком полагался на свои родственные связи с австрийским императором Францем I, а также на страх, который, по его мнению, он все еще внушал Европе. После событий 1812 года Австрия уже не так опасалась Наполеона, как ранее. Таким образом, французский император совершил, скорее политический просчёт, чем военный. С годами его все больше подводила самоуверенность и упрямство", - сказал Преснов.Он напомнил, что несмотря на победы в сражениях под Лютценом и Бауценом весной 1813 года Наполеон согласился на перемирие. "Следует учитывать, что в сражениях мая 1813 года армия Наполеона потеряла, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч человек. Французская кавалерия не восстановилась в полной мере после катастрофы 1812 года. Значительный процент во французских войсках составляли конскрипты (новобранцы)", - сказал историк.Между тем, по его словам, союзная русско-прусская армия сохранила свою боеспособность и оставалась серьезным противником. А потому, с чисто военной точки зрения, решение Наполеона пойти на заключение перемирия было вполне рациональным и объяснимым: его армия нуждалась в передышке. Иное дело, что дипломатия союзников (прежде всего лично Александра I) более умело воспользовалась временем перемирия, чтобы перетянуть Австрию на сторону 6-й коалиции, отметил Преснов.
https://ria.ru/20231016/kazachestvo-1902513071.html
https://ria.ru/20231016/napoleon-1902965893.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155631/60/1556316085_0:128:806:733_1920x0_80_0_0_c544d3fb7dd8c1374dfcb07b2d1a1828.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, наполеон бонапарт
В мире, Россия, Франция, Наполеон Бонапарт
Историк рассказал, как Наполеон ценил русских за стойкость

Историк Преснов: Наполеон недооценивал пруссаков и ценил русских за стойкость

CC0 / / "Наполеон I Бонапарт", портрет кисти Поля Делароша (1807)
Наполеон I Бонапарт, портрет кисти Поля Делароша (1807) - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
CC0 / /
"Наполеон I Бонапарт", портрет кисти Поля Делароша (1807)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Французский император и великий полководец Наполеон по-разному относился к войскам коалиции: был невысокого мнения об австрийцах, русских ценил за стойкость, пруссаков недооценивал, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов.
Битва народов состоялась 210 лет назад – 16 октября 1813 года близ Лейпцига. В ней участвовали с одной стороны Франция и союзные немецкие княжества, с другой – Россия, Пруссия, Австрия и Швеция.
Сражение под Лейпцигом, В.И. Мошков, 1815 г.
Подвиг, изменивший ход истории. Как казаки помогли победить Наполеона
Вчера, 09:00
"К войскам союзников Наполеон относился по-разному. Он вполне оценил стойкость российской армии, особенно, в обороне. Австрийцев ценил не высоко и был прав: их войска терпели неудачи даже в сражениях, выигранных союзниками. Пруссаков император ошибочно недооценивал, помня о том, как легко разгромил их в 1806 году", - сказал Преснов.
По его словам, перемирие, заключенное Наполеоном Бонапартом с 6-й коалицией летом 1813 года, стало не военным, а политическим просчётом. "Наполеон слишком полагался на свои родственные связи с австрийским императором Францем I, а также на страх, который, по его мнению, он все еще внушал Европе. После событий 1812 года Австрия уже не так опасалась Наполеона, как ранее. Таким образом, французский император совершил, скорее политический просчёт, чем военный. С годами его все больше подводила самоуверенность и упрямство", - сказал Преснов.
Он напомнил, что несмотря на победы в сражениях под Лютценом и Бауценом весной 1813 года Наполеон согласился на перемирие. "Следует учитывать, что в сражениях мая 1813 года армия Наполеона потеряла, по разным подсчетам, от 30 до 40 тысяч человек. Французская кавалерия не восстановилась в полной мере после катастрофы 1812 года. Значительный процент во французских войсках составляли конскрипты (новобранцы)", - сказал историк.
Между тем, по его словам, союзная русско-прусская армия сохранила свою боеспособность и оставалась серьезным противником. А потому, с чисто военной точки зрения, решение Наполеона пойти на заключение перемирия было вполне рациональным и объяснимым: его армия нуждалась в передышке. Иное дело, что дипломатия союзников (прежде всего лично Александра I) более умело воспользовалась временем перемирия, чтобы перетянуть Австрию на сторону 6-й коалиции, отметил Преснов.
Реконструкция Битвы Народов в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году
Вчера, 03:09
 
В миреРоссияФранцияНаполеон Бонапарт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала