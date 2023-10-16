Рейтинг@Mail.ru
Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 16.10.2023 (обновлено: 13:52 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/napoleon-1902965893.html
Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году
Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году - РИА Новости, 16.10.2023
Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году
Предательство германских союзников и их переход на сторону коалиции в Битве народов в 1813 году не стало фатальным для Наполеона, сражение было уже фактически... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T03:09
2023-10-16T13:52
россия
франция
общество
наполеон бонапарт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90633/18/906331890_0:154:3011:1848_1920x0_80_0_0_ef9288d07925a5aee60ad837e9535176.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Предательство германских союзников и их переход на сторону коалиции в Битве народов в 1813 году не стало фатальным для Наполеона, сражение было уже фактически проиграно, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов. Битва народов началась 210 лет назад – 16 октября 1813 года близ Лейпцига. В ней участвовали с одной стороны Франция и союзные немецкие княжества, с другой – Россия, Пруссия, Австрия и Швеция. Ряд известных российских историков-наполеоноведов считают, что предательство германских княжеств стало одним из решающих факторов во французском поражении войск в битве под Лейпцигом. "Саксонцы перешли на сторону союзников 18 октября, на третий день Лейпцигской битвы (около 3 тысяч человек). Точная цифра всех германских войск, перешедших на сторону союзников, мне неизвестна. Никакого влияния на уже проигранную битву это не оказало", - сказал Преснов.
https://ria.ru/20220816/istoriya-1809873685.html
https://ria.ru/20220127/razvedka-1769729938.html
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90633/18/906331890_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_50bf77bd214683e41a7566864aacdd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, общество, наполеон бонапарт
Россия, Франция, Общество, Наполеон Бонапарт
Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году

Преснов: предательство немцев не стало роковым для Наполеона в Битве народов

© Фото : Елена СафоноваРеконструкция Битвы Народов в Лейпциге
Реконструкция Битвы Народов в Лейпциге - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Елена Сафонова
Реконструкция Битвы Народов в Лейпциге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Предательство германских союзников и их переход на сторону коалиции в Битве народов в 1813 году не стало фатальным для Наполеона, сражение было уже фактически проиграно, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов.
Битва народов началась 210 лет назад – 16 октября 1813 года близ Лейпцига. В ней участвовали с одной стороны Франция и союзные немецкие княжества, с другой – Россия, Пруссия, Австрия и Швеция.
Наполеон I Бонапарт, портрет кисти Поля Делароша (1807) - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
В РВИО рассказали о сражении, которое предвосхитило крах Наполеона в России
16 августа 2022, 00:21
Ряд известных российских историков-наполеоноведов считают, что предательство германских княжеств стало одним из решающих факторов во французском поражении войск в битве под Лейпцигом.
"Саксонцы перешли на сторону союзников 18 октября, на третий день Лейпцигской битвы (около 3 тысяч человек). Точная цифра всех германских войск, перешедших на сторону союзников, мне неизвестна. Никакого влияния на уже проигранную битву это не оказало", - сказал Преснов.
Доктор исторических наук Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
Историк рассказал о заслугах военной разведки в разгроме Наполеона
27 января 2022, 09:44
 
РоссияФранцияОбществоНаполеон Бонапарт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала