https://ria.ru/20231016/napoleon-1902965893.html

Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году

Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году - РИА Новости, 16.10.2023

Историк рассказал о том, как немцы предали Наполеона в 1813 году

Предательство германских союзников и их переход на сторону коалиции в Битве народов в 1813 году не стало фатальным для Наполеона, сражение было уже фактически... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T03:09

2023-10-16T03:09

2023-10-16T13:52

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости, Сергей Сафронов. Предательство германских союзников и их переход на сторону коалиции в Битве народов в 1813 году не стало фатальным для Наполеона, сражение было уже фактически проиграно, заявил РИА Новости директор музея "Бородинская панорама" Владимир Преснов. Битва народов началась 210 лет назад – 16 октября 1813 года близ Лейпцига. В ней участвовали с одной стороны Франция и союзные немецкие княжества, с другой – Россия, Пруссия, Австрия и Швеция. Ряд известных российских историков-наполеоноведов считают, что предательство германских княжеств стало одним из решающих факторов во французском поражении войск в битве под Лейпцигом. "Саксонцы перешли на сторону союзников 18 октября, на третий день Лейпцигской битвы (около 3 тысяч человек). Точная цифра всех германских войск, перешедших на сторону союзников, мне неизвестна. Никакого влияния на уже проигранную битву это не оказало", - сказал Преснов.

https://ria.ru/20220816/istoriya-1809873685.html

https://ria.ru/20220127/razvedka-1769729938.html

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россия, франция, общество, наполеон бонапарт