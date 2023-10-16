https://ria.ru/20231016/nalogi-1903067679.html

В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов

В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов - РИА Новости, 16.10.2023

В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов

Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:52

2023-10-16T14:52

2023-10-16T14:52

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном цикле, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять", - сказал он, выступая в Госдуме.

https://ria.ru/20230928/nalog-1899275412.html

россия

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2023

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф