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В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов - РИА Новости, 16.10.2023
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14:52 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/nalogi-1903067679.html
В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов
В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов - РИА Новости, 16.10.2023
В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов
Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:52
2023-10-16T14:52
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном цикле, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять", - сказал он, выступая в Госдуме.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
В Минфине допустили возврат к обсуждению изменения ставок базовых налогов

Силуанов допустил возврат к вопросу изменения ставок налогов, включая НДФЛ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минфин РФ считает возможным вернуться к обсуждению изменения ставок базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ), в следующем бюджетном цикле, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять", - сказал он, выступая в Госдуме.
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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