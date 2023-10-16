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В Центробанке считают, что России пока не грозит полный отказ от наличных - РИА Новости, 16.10.2023
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12:25 16.10.2023 (обновлено: 12:35 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/nalichnye-1903030176.html
В Центробанке считают, что России пока не грозит полный отказ от наличных
В Центробанке считают, что России пока не грозит полный отказ от наличных - РИА Новости, 16.10.2023
В Центробанке считают, что России пока не грозит полный отказ от наличных
Безналичное общество России в ближайшее время "не грозит", наличные будут в обращении еще долгое время, заявил зампред Центробанка Сергей Белов. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:25
2023-10-16T12:35
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
сергей белов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Безналичное общество России в ближайшее время "не грозит", наличные будут в обращении еще долгое время, заявил зампред Центробанка Сергей Белов."Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону. Но я думаю, что наличные будут с нами еще долго", - сказал он в ходе пресс-конференции.Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в августе говорила, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ сейчас - около 82% и продолжит расти до конца текущего года.
https://ria.ru/20231003/bankomat-1900075274.html
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, сергей белов
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Сергей Белов
В Центробанке считают, что России пока не грозит полный отказ от наличных

Зампред ЦБ Белов: наличные деньги останутся в обороте еще долго

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Безналичное общество России в ближайшее время "не грозит", наличные будут в обращении еще долгое время, заявил зампред Центробанка Сергей Белов.
"Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону. Но я думаю, что наличные будут с нами еще долго", - сказал он в ходе пресс-конференции.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в августе говорила, что доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ сейчас - около 82% и продолжит расти до конца текущего года.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаСергей Белов
 
 
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