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Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году - РИА Новости, 16.10.2023
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15:42 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году - РИА Новости, 16.10.2023
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году
Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:42
2023-10-16T15:42
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петр бирюков
мусор
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок, в общей сложности собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 различных загрязнений, со дна извлекли около 21 тыс. тонн песка и грунта", - сообщил Бирюков журналистам. Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем. "Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Он напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования.
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москва-река, москва, петр бирюков, мусор, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва-река, Москва, Петр Бирюков, Мусор, Городское хозяйство Москвы

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУборка мусора в акватории Москвы-реки
Уборка мусора в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Уборка мусора в акватории Москвы-реки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок, в общей сложности собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 различных загрязнений, со дна извлекли около 21 тыс. тонн песка и грунта", - сообщил Бирюков журналистам.
Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем.
"Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков.
Он напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква-рекаМоскваПетр БирюковМусорГородское хозяйство Москвы
 
 
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