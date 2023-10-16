https://ria.ru/20231016/musor-1903079936.html

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году - РИА Новости, 16.10.2023

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот в Москве-реке в этом году

Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:42

2023-10-16T15:42

2023-10-16T15:42

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 600 тонн мусора собрал коммунальный флот с акватории столицы в период навигации в этом году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Коммунальные суда в ежедневном режиме занимались сбором мусора с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидировали загрязнения, убирали иловый осадок, в общей сложности собрали около 600 тонн плавающего мусора, ликвидировали почти 100 различных загрязнений, со дна извлекли около 21 тыс. тонн песка и грунта", - сообщил Бирюков журналистам. Заместитель мэра подчеркнул, что благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора, вся акватория Москвы-реки в границах города и судоходный участок Яузы находятся под круглосуточным контролем. "Основные усилия по сбору плавающего мусора сосредоточены в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту русла ниже по течению. Работают суда-мусоросборщики, в зонах с небольшой глубиной - маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуем плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами", - рассказал Бирюков. Он напомнил, что столичный коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров. На незамерзающих реках продолжают работать мусоросборщики и катера оперативного реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20230829/moskva-reka-1892886725.html

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