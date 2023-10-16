https://ria.ru/20231016/most-1903085392.html

В Мариуполе открыли восстановленный мост возле "Азовстали"

В Мариуполе открыли восстановленный мост возле "Азовстали" - РИА Новости, 16.10.2023

В Мариуполе открыли восстановленный мост возле "Азовстали"

В Мариуполе при участии по видеосвязи президента РФ Владимира Путина был торжественно открыт восстановленный мост возле "Азовстали", который связывает дорогу,... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:03

2023-10-16T16:03

2023-10-16T16:03

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россия

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

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МАРИУПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости. В Мариуполе при участии по видеосвязи президента РФ Владимира Путина был торжественно открыт восстановленный мост возле "Азовстали", который связывает дорогу, ведущую в Крым, передает корреспондент РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин отметил важность и масштаб мостового сооружения. "Только такая мощная, сильная и суверенная страна, как Россия, может даже в ходе специальной военной операции, даже, когда не закончены боевые действия, проводить такую масштабную стройку <...> Мы сегодня открыли новый очень важный мост не только для Мариуполя, а и для всей республики и всей страны, потому что это как раз одна из частей сухопутного коридора (в Крым)", - заявил Пушилин. Он отметил, что пропускная способность коридора увеличилась в 3 раза - ранее она оценивалась в 5 тысяч транспортных средств в сутки, теперь она составляет 15 тысяч. "Это очень знаковое событие для всей Донецкой народной республики. Мы открываем стратегический для региона объект транспортной инфраструктуры... Люди действительно с нетерпением ждали этого события, мост соединяет два района, две части города - левый и правый берега. Является важнейшим участком, поскольку находится на федеральной трассе, соединяющей Ростовскую область с Крымом по территории ДНР", - рассказал Пушилин. По его словам, этот участок является частью сухопутного коридора в Крым, там проходит основной поток транспорта не только городского сообщения, но и межрегионального. Все работы на мосту были выполнены за 11 месяцев - с опережением графика на два месяца, отметил глава региона. О технических параметрах вновь возведенного моста рассказал руководитель контракта мариупольского подразделения компании "Евротрансстрой" Алексей Зубенко. "На момент начала производственных работ данное мостовое сооружение находилось в разрушенном виде, он не подлежал восстановлению. Было принято решение полностью его снести, в том числе все опоры, и возвести новое <...> Длина моста составляет 140 метров, проектная ширина - 22 метра. Было задействовано от 30 до 60 человек в пиковом режиме, работали здесь круглосуточно. Этот объект был необходим, чтобы связать две части города Мариуполя - правую и левую сторону берега, кроме того, это является частью трассы М14 Новоазовск - Одесса, и это же является южным коридором параллельно Крымскому мосту. Мы приступили к демонтажу в декабре прошлого года, фактически за 11 месяцев работы выполнены", - сказал он.

https://ria.ru/20231016/putin-1903068802.html

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мариуполь

россия

донецкая народная республика

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в мире, мариуполь, россия, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика