https://ria.ru/20231016/moskalkova-1903025916.html

Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева

Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева - РИА Новости, 16.10.2023

Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева

Некоторые международные организации отвечают на обращения о фактах киевских преступлений в отношении детей, но сухо и лаконично, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:12

2023-10-16T12:12

2023-10-16T12:12

в мире

киев

россия

татьяна москалькова

мария пейчинович-бурич

оон

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Некоторые международные организации отвечают на обращения о фактах киевских преступлений в отношении детей, но сухо и лаконично, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима участники отметили, что материалы заседания должны попасть в структуры ООН. В свою очередь Москалькова подчеркнула, что нужно сделать все возможное по горизонтали и по вертикали для этого. "Мы, омбудсмены, посылаем информацию о каждом факте не только в международные органы... Это и Верховный комиссар ООН по правам человека, и в Совет Европы - госпоже Пейчинович-Бурич (генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - ред. ), комиссару Совета Европы по правам человека. Мы не от всех получаем ответ, но тем не менее, все-таки такие ответы, сухие и лаконичные, но приходят: "Информацию получили, будем использовать в общем докладе по Украине", - рассказала Москалькова. "Хотелось бы систематизировать и наладить эту работу и определить конкретную структуру, которая бы накапливала эти факты", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20231005/ukraina-1900670319.html

https://ria.ru/20230926/deti-1898670124.html

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, татьяна москалькова, мария пейчинович-бурич, оон, совет европы