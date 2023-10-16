Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева
Москалькова: международные организации на преступления Киева реагируют сухо
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Некоторые международные организации отвечают на обращения о фактах киевских преступлений в отношении детей, но сухо и лаконично, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима участники отметили, что материалы заседания должны попасть в структуры ООН. В свою очередь Москалькова подчеркнула, что нужно сделать все возможное по горизонтали и по вертикали для этого.
"Мы, омбудсмены, посылаем информацию о каждом факте не только в международные органы... Это и Верховный комиссар ООН по правам человека, и в Совет Европы - госпоже Пейчинович-Бурич (генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - ред. ), комиссару Совета Европы по правам человека. Мы не от всех получаем ответ, но тем не менее, все-таки такие ответы, сухие и лаконичные, но приходят: "Информацию получили, будем использовать в общем докладе по Украине", - рассказала Москалькова.
"Хотелось бы систематизировать и наладить эту работу и определить конкретную структуру, которая бы накапливала эти факты", - добавила Москалькова.