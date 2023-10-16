Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/moskalkova-1903025916.html
Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева
Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева - РИА Новости, 16.10.2023
Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева
Некоторые международные организации отвечают на обращения о фактах киевских преступлений в отношении детей, но сухо и лаконично, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:12
2023-10-16T12:12
в мире
киев
россия
татьяна москалькова
мария пейчинович-бурич
оон
совет европы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Некоторые международные организации отвечают на обращения о фактах киевских преступлений в отношении детей, но сухо и лаконично, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима участники отметили, что материалы заседания должны попасть в структуры ООН. В свою очередь Москалькова подчеркнула, что нужно сделать все возможное по горизонтали и по вертикали для этого. "Мы, омбудсмены, посылаем информацию о каждом факте не только в международные органы... Это и Верховный комиссар ООН по правам человека, и в Совет Европы - госпоже Пейчинович-Бурич (генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - ред. ), комиссару Совета Европы по правам человека. Мы не от всех получаем ответ, но тем не менее, все-таки такие ответы, сухие и лаконичные, но приходят: "Информацию получили, будем использовать в общем докладе по Украине", - рассказала Москалькова. "Хотелось бы систематизировать и наладить эту работу и определить конкретную структуру, которая бы накапливала эти факты", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20231005/ukraina-1900670319.html
https://ria.ru/20230926/deti-1898670124.html
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, татьяна москалькова, мария пейчинович-бурич, оон, совет европы
В мире, Киев, Россия, Татьяна Москалькова, Мария Пейчинович-Бурич, ООН, Совет Европы
Москалькова рассказала о реакции на преступления Киева

Москалькова: международные организации на преступления Киева реагируют сухо

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Некоторые международные организации отвечают на обращения о фактах киевских преступлений в отношении детей, но сухо и лаконично, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В ходе заседания парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима участники отметили, что материалы заседания должны попасть в структуры ООН. В свою очередь Москалькова подчеркнула, что нужно сделать все возможное по горизонтали и по вертикали для этого.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
В МИД заявили, что будут собирать данные о преступлениях Киева до победы
5 октября, 13:30
"Мы, омбудсмены, посылаем информацию о каждом факте не только в международные органы... Это и Верховный комиссар ООН по правам человека, и в Совет Европы - госпоже Пейчинович-Бурич (генсекретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич - ред. ), комиссару Совета Европы по правам человека. Мы не от всех получаем ответ, но тем не менее, все-таки такие ответы, сухие и лаконичные, но приходят: "Информацию получили, будем использовать в общем докладе по Украине", - рассказала Москалькова.
"Хотелось бы систематизировать и наладить эту работу и определить конкретную структуру, которая бы накапливала эти факты", - добавила Москалькова.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол
26 сентября, 11:26
 
В миреКиевРоссияТатьяна МоскальковаМария Пейчинович-БуричООНСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала