Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество
Брянскому депутату грозит срок за мошенничество в особо крупном размере
Человек в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Брянской областной Думы, его брат, а также два жителя Москвы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, они обманом получили от владельца торгово-развлекательного центра Брянска 35 миллионов рублей за обещание решить вопрос с разрешением на введение здания ТРЦ в эксплуатацию, сообщили в СУСК РФ по Брянской области.
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"Завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата Брянской областной Думы, его брата и двоих жителей города Москвы в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении предпринимателя города Брянска (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, в период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года депутат Брянской областной Думы, его брат, а также двое жителей Москвы пообещали владельцу торгово-развлекательного центра в Брянске за 50 миллионов рублей помочь с получением разрешения на ввод в эксплуатацию здания ТРЦ. В итоге из оговоренной суммы путем обмана и злоупотребления доверия они получили от бизнесмена 35 миллионов рублей.
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"Участники преступной группы пообещали предпринимателю за указанные денежные средства с привлечением адвокатов города Москвы, не осведомленных о противоправных намерениях в отношении предпринимателя, якобы решить вопрос о получении разрешения на введение в эксплуатацию торгово-развлекательного центра в городе Брянске, не функционирующего с 2018 года в связи с наложенным судебным запретом", - отмечается в релизе.
Уточняется, что материалы уголовного дела направлены в суд, все обвиняемые содержатся под стражей. За совершение преступления виновный может быть осужден на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей, добавили в СУСК.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантом дела является Константин Павлов, депутат Брянской областной Думы от КПРФ.