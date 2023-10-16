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Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество - РИА Новости, 16.10.2023
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20:27 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/moshennichestvo-1903182035.html
Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество
Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество - РИА Новости, 16.10.2023
Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество
Депутат Брянской областной Думы, его брат, а также два жителя Москвы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, они обманом получили от владельца... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:27
2023-10-16T20:27
происшествия
жилье
брянская областная дума
кпрф
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Брянской областной Думы, его брат, а также два жителя Москвы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, они обманом получили от владельца торгово-развлекательного центра Брянска 35 миллионов рублей за обещание решить вопрос с разрешением на введение здания ТРЦ в эксплуатацию, сообщили в СУСК РФ по Брянской области. "Завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата Брянской областной Думы, его брата и двоих жителей города Москвы в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении предпринимателя города Брянска (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года депутат Брянской областной Думы, его брат, а также двое жителей Москвы пообещали владельцу торгово-развлекательного центра в Брянске за 50 миллионов рублей помочь с получением разрешения на ввод в эксплуатацию здания ТРЦ. В итоге из оговоренной суммы путем обмана и злоупотребления доверия они получили от бизнесмена 35 миллионов рублей. "Участники преступной группы пообещали предпринимателю за указанные денежные средства с привлечением адвокатов города Москвы, не осведомленных о противоправных намерениях в отношении предпринимателя, якобы решить вопрос о получении разрешения на введение в эксплуатацию торгово-развлекательного центра в городе Брянске, не функционирующего с 2018 года в связи с наложенным судебным запретом", - отмечается в релизе. Уточняется, что материалы уголовного дела направлены в суд, все обвиняемые содержатся под стражей. За совершение преступления виновный может быть осужден на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей, добавили в СУСК. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантом дела является Константин Павлов, депутат Брянской областной Думы от КПРФ.
https://ria.ru/20231012/darvol-1902289683.html
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происшествия, жилье, брянская областная дума, кпрф
Происшествия, Жилье, Брянская областная Дума, КПРФ
Брянскому депутату и его подельникам грозит срок за мошенничество

Брянскому депутату грозит срок за мошенничество в особо крупном размере

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутат Брянской областной Думы, его брат, а также два жителя Москвы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, они обманом получили от владельца торгово-развлекательного центра Брянска 35 миллионов рублей за обещание решить вопрос с разрешением на введение здания ТРЦ в эксплуатацию, сообщили в СУСК РФ по Брянской области.
«
"Завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата Брянской областной Думы, его брата и двоих жителей города Москвы в совершении мошенничества в особо крупном размере в отношении предпринимателя города Брянска (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, в период с декабря 2020 года по декабрь 2021 года депутат Брянской областной Думы, его брат, а также двое жителей Москвы пообещали владельцу торгово-развлекательного центра в Брянске за 50 миллионов рублей помочь с получением разрешения на ввод в эксплуатацию здания ТРЦ. В итоге из оговоренной суммы путем обмана и злоупотребления доверия они получили от бизнесмена 35 миллионов рублей.
«
"Участники преступной группы пообещали предпринимателю за указанные денежные средства с привлечением адвокатов города Москвы, не осведомленных о противоправных намерениях в отношении предпринимателя, якобы решить вопрос о получении разрешения на введение в эксплуатацию торгово-развлекательного центра в городе Брянске, не функционирующего с 2018 года в связи с наложенным судебным запретом", - отмечается в релизе.
Уточняется, что материалы уголовного дела направлены в суд, все обвиняемые содержатся под стражей. За совершение преступления виновный может быть осужден на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей, добавили в СУСК.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантом дела является Константин Павлов, депутат Брянской областной Думы от КПРФ.
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