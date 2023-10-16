https://ria.ru/20231016/mishustin-1903005837.html
Для поддержки технопарков выделили 2,2 миллиарда рублей
Для поддержки технопарков выделили 2,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.10.2023
Для поддержки технопарков выделили 2,2 миллиарда рублей
Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:50
2023-10-16T10:50
2023-10-16T10:52
экономика
россия
нижегородская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Поможем технопаркам, которые специализируются на производстве электроники, снизить расходы на инфраструктуру. В ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписано", - сказал он. По его словам, это позволит управляющим компаниям частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям. Господдержку получат Владимирская и Нижегородская области, Башкирия и Татарстан.
https://ria.ru/20230921/tekhnopark-1897861260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, нижегородская область, михаил мишустин
Экономика, Россия, Нижегородская область, Михаил Мишустин
Для поддержки технопарков выделили 2,2 миллиарда рублей
Мишустин: власти России выделили 2,2 миллиарда рублей для поддержки технопарков
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Поможем технопаркам, которые специализируются на производстве электроники, снизить расходы на инфраструктуру. В ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписано", - сказал он.
По его словам, это позволит управляющим компаниям частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям.
Господдержку получат Владимирская и Нижегородская области
, Башкирия и Татарстан.
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