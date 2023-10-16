https://ria.ru/20231016/mishustin-1903005837.html

Для поддержки технопарков выделили 2,2 миллиарда рублей

Для поддержки технопарков выделили 2,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 16.10.2023

Для поддержки технопарков выделили 2,2 миллиарда рублей

Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:50

2023-10-16T10:50

2023-10-16T10:52

экономика

россия

нижегородская область

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751965388_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_c895b0bc892d8c9bea5a1648006d25e1.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Технопарки, которые специализируются на производстве электроники, получат 2,2 миллиарда рублей в качестве поддержки в ближайшие три года, сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. "Поможем технопаркам, которые специализируются на производстве электроники, снизить расходы на инфраструктуру. В ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,2 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписано", - сказал он. По его словам, это позволит управляющим компаниям частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на приобретение оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям. Господдержку получат Владимирская и Нижегородская области, Башкирия и Татарстан.

https://ria.ru/20230921/tekhnopark-1897861260.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, нижегородская область, михаил мишустин