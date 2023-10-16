https://ria.ru/20231016/mir-1902972031.html

Путин рассказал о различии во взгляде России и США на мировое устройство

Путин рассказал о различии во взгляде России и США на мировое устройство - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал о различии во взгляде России и США на мировое устройство

Заявления нынешней политической элиты США о своей исключительности не удивительны - это рудименты колониального мышления, Россия смотрит на мировое устройство... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:06

2023-10-16T07:06

2023-10-16T07:10

в мире

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заявления нынешней политической элиты США о своей исключительности не удивительны - это рудименты колониального мышления, Россия смотрит на мировое устройство иначе, исходит из равенства всех людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что мы исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди - все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это?" - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.Это, по его мнению, и есть "рудименты колониального мышления"."Наш подход совсем другой. Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права. И права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20231016/kitay-1902971813.html

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:06 true PT46M29S

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в мире, россия, сша, владимир путин