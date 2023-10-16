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Путин рассказал о различии во взгляде России и США на мировое устройство
Путин рассказал о различии во взгляде России и США на мировое устройство - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о различии во взгляде России и США на мировое устройство
Заявления нынешней политической элиты США о своей исключительности не удивительны - это рудименты колониального мышления, Россия смотрит на мировое устройство... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:06
2023-10-16T07:06
2023-10-16T07:10
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заявления нынешней политической элиты США о своей исключительности не удивительны - это рудименты колониального мышления, Россия смотрит на мировое устройство иначе, исходит из равенства всех людей, заявил президент РФ Владимир Путин."Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что мы исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди - все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это?" - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.Это, по его мнению, и есть "рудименты колониального мышления"."Наш подход совсем другой. Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права. И права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене", - подчеркнул Путин.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:06
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в мире, россия, сша, владимир путин
В мире, Россия, США, Владимир Путин
Путин рассказал о различии во взгляде России и США на мировое устройство
Путин: Россия, в отличие от США, смотри на мир, исходя из равенства
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заявления нынешней политической элиты США о своей исключительности не удивительны - это рудименты колониального мышления, Россия смотрит на мировое устройство иначе, исходит из равенства всех людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ничего удивительного в том, что сегодняшняя политическая элита, скажем, в США говорит о своей исключительности. Это и есть продолжение этого колониального мышления. То есть когда они говорят, что мы исключительные в Соединенных Штатах, это значит, что вторые, другие люди - все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это?" - заявил Путин в интервью Китайской медиакорпорации.
Это, по его мнению, и есть "рудименты колониального мышления".
"Наш подход совсем другой. Мы исходим из того, что все люди равны, все имеют одинаковые права. И права и свободы одной страны и одного народа заканчиваются там, где появляются права и свободы другого человека или целого государства. Вот так постепенно и должен рождаться многополярный мир. Вот именно к этому мы и стремимся и именно это составляет основу нашего взаимодействия с Китаем на международной арене", - подчеркнул Путин.
Путин заявил, что Россия и Китай всегда стремились найти компромисс