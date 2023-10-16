https://ria.ru/20231016/minfin-1902992042.html
В Минфине прокомментировали возможность изъятия доходов у банков
В Минфине прокомментировали возможность изъятия доходов у банков - РИА Новости, 16.10.2023
В Минфине прокомментировали возможность изъятия доходов у банков
Вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года, когда будут результаты, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов в интервью газете... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T09:30
2023-10-16T09:30
2023-10-16T09:30
экономика
россия
алексей сазанов
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года, когда будут результаты, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов в интервью газете "Ведомости". В конце сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что не все банки с госучастием хотят платить дивиденды, но министерство будет работать над этим. По его словам, по этой причине в ряде стран налог на прибыль для банков выше, чем для обычных секторов. "Банки надо рассматривать с точки зрения не только процентной прибыли, но и расходов на резервирование. Поэтому оценивать следует как процентный доход, который у них формируется, так и резервы, которые они создают. То есть анализировать финансовые результаты в банковском секторе нужно в совокупности. Давайте дождемся конца года и тогда посмотрим, сейчас результатов пока нет", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, можно ли рассматривать с точки зрения изъятия доходов банковский сектор.
https://ria.ru/20231012/valyuta-1902334026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей сазанов, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Алексей Сазанов, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
В Минфине прокомментировали возможность изъятия доходов у банков
Минфин: вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года