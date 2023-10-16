https://ria.ru/20231016/mina-1903094356.html

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 16.10.2023

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:34

2023-10-16T16:34

2023-10-16T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В Петровском районе во дворе дома по проспекту Журналистов наступил на мину "Лепесток" и получил ранения мужчина 1961 года рождения", - написал Кулмезин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20231003/mina-1900264306.html

https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк