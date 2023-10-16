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В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 16.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/mina-1903094356.html
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 16.10.2023
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:34
2023-10-16T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
оон
сцкк
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В Петровском районе во дворе дома по проспекту Журналистов наступил на мину "Лепесток" и получил ранения мужчина 1961 года рождения", - написал Кулмезин.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20231003/mina-1900264306.html
https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html
петровский район
донецк
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в мире, петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), оон, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, СЦКК
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

Мэр Кулемзин: мужчина подорвался на мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
«
"В Петровском районе во дворе дома по проспекту Журналистов наступил на мину "Лепесток" и получил ранения мужчина 1961 года рождения", - написал Кулмезин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших в том числе кассетные снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ООНСЦКК
 
 
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