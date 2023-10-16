https://ria.ru/20231016/mid-1903011591.html

Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД

Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023

Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД

Запад во главе с США генерирует серьезные стратегические риски, но пока ситуацию удается сдержать от наихудшего сценария, заявил в интервью российским... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:21

2023-10-16T11:21

2023-10-16T11:21

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ООН, 16 окт - РИА Новости. Запад во главе с США генерирует серьезные стратегические риски, но пока ситуацию удается сдержать от наихудшего сценария, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, говоря о перспективе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году. Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения. По его словам, Москва видит, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования. "Хватаясь за любые призрачные возможности затормозить объективное течение исторических процессов, Запад во главе с США своими дестабилизирующими действиями генерирует серьезнейшие стратегические риски", - сказал Ермаков. Как указал глава департамента, обстановка в сфере международной безопасности и стратегической стабильности продолжает деградировать. "Хорошо, что пока удается удерживать ситуацию от развития по наихудшим сценариям", - подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

https://ria.ru/20231003/ukraina-1900107953.html

https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, владимир ермаков, оон, нато, в мире