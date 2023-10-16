Рейтинг@Mail.ru
Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/mid-1903011591.html
Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД
Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД
Запад во главе с США генерирует серьезные стратегические риски, но пока ситуацию удается сдержать от наихудшего сценария, заявил в интервью российским... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:21
2023-10-16T11:21
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
владимир ермаков
оон
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590915966_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_866221c5eb708767e55e2a66ffe9c4e4.jpg
ООН, 16 окт - РИА Новости. Запад во главе с США генерирует серьезные стратегические риски, но пока ситуацию удается сдержать от наихудшего сценария, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, говоря о перспективе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году. Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения. По его словам, Москва видит, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования. "Хватаясь за любые призрачные возможности затормозить объективное течение исторических процессов, Запад во главе с США своими дестабилизирующими действиями генерирует серьезнейшие стратегические риски", - сказал Ермаков. Как указал глава департамента, обстановка в сфере международной безопасности и стратегической стабильности продолжает деградировать. "Хорошо, что пока удается удерживать ситуацию от развития по наихудшим сценариям", - подчеркнул он. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля. В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок. ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
https://ria.ru/20231003/ukraina-1900107953.html
https://ria.ru/20231005/dsnv-1900764571.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590915966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3d3e229a890556c5f0928a1262d53fbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, владимир ермаков, оон, нато, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Владимир Ермаков, ООН, НАТО, В мире
Запад создает серьезные стратегические риски, заявили в МИД

Ермаков: Запад во главе с США генерирует серьезные стратегические риски

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДиректор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Владимир Ермаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 окт - РИА Новости. Запад во главе с США генерирует серьезные стратегические риски, но пока ситуацию удается сдержать от наихудшего сценария, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, говоря о перспективе продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в 2026 году.
Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
СМИ: Запад больше не может без риска для себя снабжать Киев оружием
3 октября, 10:15
По его словам, Москва видит, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования. "Хватаясь за любые призрачные возможности затормозить объективное течение исторических процессов, Запад во главе с США своими дестабилизирующими действиями генерирует серьезнейшие стратегические риски", - сказал Ермаков.
Как указал глава департамента, обстановка в сфере международной безопасности и стратегической стабильности продолжает деградировать. "Хорошо, что пока удается удерживать ситуацию от развития по наихудшим сценариям", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс
В США оценили перспективы выработки договора с Россией на замену ДСНВ
5 октября, 17:54
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинВладимир ЕрмаковООННАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала