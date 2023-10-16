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Свыше 70 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
Свыше 70 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье - РИА Новости, 16.10.2023
Свыше 70 единиц тяжелого медоборудования заменили в Подмосковье
Свыше 70 единиц устаревшего тяжелого медицинского оборудования заменили в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:57
2023-10-16T13:57
2023-10-16T13:57
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Свыше 70 единиц устаревшего тяжелого медицинского оборудования заменили в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона. В Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также в Московском областном онкодиспансере заработали новые рентгеновские аппараты. Их установили взамен устаревшей аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям. "В регионе в 2022 году стартовала программа по замене тяжелой аналоговой техники на цифровую. Речь идет об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы на сумму почти 1,3 миллиарда рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова. По информации пресс-службы, новый рентгеновский комплекс, который установлен в Химкинском филиале противотуберкулезного диспансера, произведен в РФ. Его применяют для проведения диагностики органов дыхания амбулаторным пациентам с подозрением на туберкулез - взрослым, и детям. "Пациенты Химкинского филиала получили возможность проходить обследования на новом цифровом рентген-аппарате с получением медицинского заключения в день обращения в диспансер, что дополнительно окажет влияние на снижение заболеваемости в городском округе. Всего в нашем диспансере заменили уже шесть рентген-аппаратов", - отметил главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин. В пресс-службе добавили, что в областном онкодиспансере новый аппарат установили в хирургическом корпусе. Его будут применять для рентгенографии костей, органов грудной клетки. С помощью данного аппарата планируется выявлять метастазы, изменения в легких воспалительного характера после проведенных операций. Исследования будут проводить пациентам стационара. Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
https://ria.ru/20231003/apparaty-1900132316.html
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , больницы, медицина, андрей воробьев, нацпроекты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Больницы, Медицина, Андрей Воробьев, Нацпроекты
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Свыше 70 единиц устаревшего тяжелого медицинского оборудования заменили в Московской области, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
В Химкинском филиале Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также в Московском областном онкодиспансере заработали новые рентгеновские аппараты. Их установили взамен устаревшей аналоговой техники, которая уже не отвечала современным требованиям.
"В регионе в 2022 году стартовала программа по замене тяжелой аналоговой техники на цифровую. Речь идет об устаревших рентген-аппаратах, флюорографах и маммографах. За это время мы обновили уже 72 единицы на сумму почти 1,3 миллиарда рублей", - сказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова
.
По информации пресс-службы, новый рентгеновский комплекс, который установлен в Химкинском филиале противотуберкулезного диспансера, произведен в РФ. Его применяют для проведения диагностики органов дыхания амбулаторным пациентам с подозрением на туберкулез - взрослым, и детям.
"Пациенты Химкинского филиала получили возможность проходить обследования на новом цифровом рентген-аппарате с получением медицинского заключения в день обращения в диспансер, что дополнительно окажет влияние на снижение заболеваемости в городском округе. Всего в нашем диспансере заменили уже шесть рентген-аппаратов", - отметил главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
В пресс-службе добавили, что в областном онкодиспансере новый аппарат установили в хирургическом корпусе. Его будут применять для рентгенографии костей, органов грудной клетки. С помощью данного аппарата планируется выявлять метастазы, изменения в легких воспалительного характера после проведенных операций. Исследования будут проводить пациентам стационара.
Оборудование закуплено по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
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