Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/markirovka-1903025044.html
Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях
Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях - РИА Новости, 16.10.2023
Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий обосновал необходимость маркировки соцсетей различными слухами, которые вбрасываются через Telegram-каналы. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T12:06
2023-10-16T12:06
общество
максут шадаев
леонид слуцкий (политик)
лдпр
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dea75ff8d1b749289f80ae8ecb62202.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий обосновал необходимость маркировки соцсетей различными слухами, которые вбрасываются через Telegram-каналы. Ранее фракция ЛДПР обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с письмом (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором говорится о необходимости разработки механизма, требующего от онлайн-платформ, сервисов и соцсетей маркировать каналы распространения недостоверной информации. "Сейчас соцсети все больше по аналогии со СМИ, считающимися четвертой властью, становятся пятой властью. Однако, к сожалению, если пресса несет ответственность по закону за лживую информацию, то в соцсетях ограничений нет. Приведу в пример слухи о мобилизации. Каждый месяц в Telegram-каналы "выбрасывается" эта тема и муссируется, хотя все официальные лица вплоть до президента это опровергли. Конечно, это тревожит граждан и провоцирует подозрительность в отношении власти", - сообщил Слуцкий РИА Новости. ЛДПР предлагает маркировать те странички, которые запускают подобные фейки, соответствующим знаком, чтобы все читатели или зрители знали, что доверия к этому источнику нет, отметил он.
https://ria.ru/20231005/markirovka-1900700126.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791131040_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_506ab19ab3c1fe4ebe96aa402c3481cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, максут шадаев, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия
Общество, Максут Шадаев, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Россия
Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях

Слуцкий: маркировка страниц в соцсетях необходима из-за вбросов и фейков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий обосновал необходимость маркировки соцсетей различными слухами, которые вбрасываются через Telegram-каналы.
Ранее фракция ЛДПР обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с письмом (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором говорится о необходимости разработки механизма, требующего от онлайн-платформ, сервисов и соцсетей маркировать каналы распространения недостоверной информации.
"Сейчас соцсети все больше по аналогии со СМИ, считающимися четвертой властью, становятся пятой властью. Однако, к сожалению, если пресса несет ответственность по закону за лживую информацию, то в соцсетях ограничений нет. Приведу в пример слухи о мобилизации. Каждый месяц в Telegram-каналы "выбрасывается" эта тема и муссируется, хотя все официальные лица вплоть до президента это опровергли. Конечно, это тревожит граждан и провоцирует подозрительность в отношении власти", - сообщил Слуцкий РИА Новости.
ЛДПР предлагает маркировать те странички, которые запускают подобные фейки, соответствующим знаком, чтобы все читатели или зрители знали, что доверия к этому источнику нет, отметил он.
Покупатель в отделе бытовой химии - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Минпромторг назвал дату начала маркировки косметики и бытовой химии
5 октября, 15:12
 
ОбществоМаксут ШадаевЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала