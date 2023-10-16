https://ria.ru/20231016/markirovka-1903025044.html

Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях

Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях - РИА Новости, 16.10.2023

Слуцкий призвал маркировать страницы в социальных сетях

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий обосновал необходимость маркировки соцсетей различными слухами, которые вбрасываются через Telegram-каналы. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T12:06

2023-10-16T12:06

2023-10-16T12:06

общество

максут шадаев

леонид слуцкий (политик)

лдпр

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий обосновал необходимость маркировки соцсетей различными слухами, которые вбрасываются через Telegram-каналы. Ранее фракция ЛДПР обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву с письмом (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором говорится о необходимости разработки механизма, требующего от онлайн-платформ, сервисов и соцсетей маркировать каналы распространения недостоверной информации. "Сейчас соцсети все больше по аналогии со СМИ, считающимися четвертой властью, становятся пятой властью. Однако, к сожалению, если пресса несет ответственность по закону за лживую информацию, то в соцсетях ограничений нет. Приведу в пример слухи о мобилизации. Каждый месяц в Telegram-каналы "выбрасывается" эта тема и муссируется, хотя все официальные лица вплоть до президента это опровергли. Конечно, это тревожит граждан и провоцирует подозрительность в отношении власти", - сообщил Слуцкий РИА Новости. ЛДПР предлагает маркировать те странички, которые запускают подобные фейки, соответствующим знаком, чтобы все читатели или зрители знали, что доверия к этому источнику нет, отметил он.

https://ria.ru/20231005/markirovka-1900700126.html

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общество, максут шадаев, леонид слуцкий (политик), лдпр, россия