https://ria.ru/20231016/loboda-1903071961.html
На певицу Светлану Лободу подали в суд о защите авторских прав
На певицу Светлану Лободу подали в суд о защите авторских прав - РИА Новости, 16.10.2023
На певицу Светлану Лободу подали в суд о защите авторских прав
На певицу Светлану Лободу подал в суд автор песни "К черту любовь" Олег Влади, потребовав защиты авторских прав, говорится на сайте Истринского суда Московской... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T15:11
2023-10-16T15:11
2023-10-16T15:11
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На певицу Светлану Лободу подал в суд автор песни "К черту любовь" Олег Влади, потребовав защиты авторских прав, говорится на сайте Истринского суда Московской области. По данным СМИ, иск принят к рассмотрению, сегодня состоялось предварительное заседание, а первое слушание по делу назначено на 7 декабря. Ранее поэт и композитор разрешил знаменитости исполнять свое произведение. Однако после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать. Из материалов дела видно, что Влади имеет претензии не только к певице, но и к ее компании ООО "Лобода мьюзик". По мнению композитора, при составлении договора о передаче авторских и смежных прав его были ущемлены. Как пояснила Валерия Рытвина, адвокат Влади, ее клиент будет требовать признания договора незаключенным, а исключительные имущественные права не перешедшими к ООО "Лобода мьюзик".После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на родину, но выступала в Европе и США, а проживала в Латвии. В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.
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светлана лобода, россия, звезды, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, европа, московская область (подмосковье)
Шоубиз, Светлана Лобода, Россия, звезды, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Европа, Московская область (Подмосковье)
На певицу Светлану Лободу подали в суд о защите авторских прав
Автор "К черту любовь" Влади потребовал через суд запретить Лободе петь свой хит
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.
На певицу Светлану Лободу подал в суд автор песни "К черту любовь" Олег Влади, потребовав защиты авторских прав, говорится
на сайте Истринского суда Московской области.
По данным СМИ, иск принят к рассмотрению, сегодня состоялось предварительное заседание, а первое слушание по делу назначено на 7 декабря.
Ранее поэт и композитор разрешил знаменитости исполнять свое произведение. Однако после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию
, Влади запретил ей это делать.
Из материалов дела видно, что Влади имеет претензии не только к певице, но и к ее компании ООО "Лобода мьюзик". По мнению композитора, при составлении договора о передаче авторских и смежных прав его были ущемлены.
Как пояснила Валерия Рытвина, адвокат Влади, ее клиент будет требовать признания договора незаключенным, а исключительные имущественные права не перешедшими к ООО "Лобода мьюзик".
После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на родину, но выступала в Европе
и США
, а проживала в Латвии
.
В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.
Суд обязал "Окко" удалить запись концерта Светланы Лободы