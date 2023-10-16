https://ria.ru/20231016/loboda-1903071961.html

На певицу Светлану Лободу подали в суд о защите авторских прав

На певицу Светлану Лободу подали в суд о защите авторских прав - РИА Новости, 16.10.2023

На певицу Светлану Лободу подали в суд о защите авторских прав

На певицу Светлану Лободу подал в суд автор песни "К черту любовь" Олег Влади, потребовав защиты авторских прав, говорится на сайте Истринского суда Московской... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:11

2023-10-16T15:11

2023-10-16T15:11

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. На певицу Светлану Лободу подал в суд автор песни "К черту любовь" Олег Влади, потребовав защиты авторских прав, говорится на сайте Истринского суда Московской области. По данным СМИ, иск принят к рассмотрению, сегодня состоялось предварительное заседание, а первое слушание по делу назначено на 7 декабря. Ранее поэт и композитор разрешил знаменитости исполнять свое произведение. Однако после того, как артистка публично осудила СВО и покинула Россию, Влади запретил ей это делать. Из материалов дела видно, что Влади имеет претензии не только к певице, но и к ее компании ООО "Лобода мьюзик". По мнению композитора, при составлении договора о передаче авторских и смежных прав его были ущемлены. Как пояснила Валерия Рытвина, адвокат Влади, ее клиент будет требовать признания договора незаключенным, а исключительные имущественные права не перешедшими к ООО "Лобода мьюзик".После начала спецоперации Лобода улетела из России за границу. Она отправляла гуманитарную помощь на родину, но выступала в Европе и США, а проживала в Латвии. В апреле прошлого года ей закрыли въезд в Россию на 50 лет.

https://ria.ru/20231005/loboda-1900714987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана лобода, россия, звезды, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, европа, московская область (подмосковье)