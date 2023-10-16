https://ria.ru/20231016/livan-1903004667.html

Посол в Ливане дал рекомендации россиянам в связи с эскалацией в регионе

Посол в Ливане дал рекомендации россиянам в связи с эскалацией в регионе - РИА Новости, 16.10.2023

Посол в Ливане дал рекомендации россиянам в связи с эскалацией в регионе

Посольство России в Ливане рекомендует российским гражданам отложить поездки в Ливан на более поздний срок на фоне эскалации в регионе, заявил в понедельник... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:43

2023-10-16T10:43

2023-10-16T10:43

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ливан

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посольство России в Ливане рекомендует российским гражданам отложить поездки в Ливан на более поздний срок на фоне эскалации в регионе, заявил в понедельник посол России в Бейруте Александр Рудаков в эфире телеканала "Россия 24"."Нужно несколько раз подумать и отложить какие-либо запланированные поездки в Ливан, отложить на более поздний срок", - сказал Рудаков."Что касается тех граждан, которые здесь постоянно проживают, то у нас есть с ними контакт. Мы на постоянной связи с руководителями наших землячеств, сообществ и других организаций. Мы, безусловно, держим на контроле этот вопрос", - добавил дипломат.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/obstrel-1902907087.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, россия, александр рудаков (посол россии в ливане ), владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году