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Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google - РИА Новости, 16.10.2023
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23:54 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kurs-1903207415.html
Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google
Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google - РИА Новости, 16.10.2023
Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google
Сервис Google ошибочно показал, что курс доллара снизился до 62 рублей. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T23:54
2023-10-16T23:54
экономика
россия
google
московская биржа
промсвязьбанк
владимир путин
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сервис Google ошибочно показал, что курс доллара снизился до 62 рублей.При вводе в поиск фразы "курс доллара к рублю" сервис выдавал 62,62 рубля за доллар. Позднее неполадку устранили.По состоянию на 23:40 мск курс составлял уже около 97 рублей, что отражает реальные значения на Мосбирже.Ранее эксперт из Промсвязьбанка Евгений Локтюхов заявил, что новый указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами может снизить курс доллара до 90-95 рублей к концу октября.
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экономика, россия, google, московская биржа, промсвязьбанк, владимир путин
Экономика, Россия, Google, Московская биржа, Промсвязьбанк, Владимир Путин
Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google

Сервис Google из-за ошибки показывал курс доллара в 62 рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сервис Google ошибочно показал, что курс доллара снизился до 62 рублей.
При вводе в поиск фразы "курс доллара к рублю" сервис выдавал 62,62 рубля за доллар. Позднее неполадку устранили.
Некорректное отображение курса доллара
Некорректное отображение курса доллара
Некорректное отображение курса доллара
По состоянию на 23:40 мск курс составлял уже около 97 рублей, что отражает реальные значения на Мосбирже.
Ранее эксперт из Промсвязьбанка Евгений Локтюхов заявил, что новый указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами может снизить курс доллара до 90-95 рублей к концу октября.
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Придется продавать. Российским экспортерам не оставили выбора
15 октября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияGoogleМосковская биржаПромсвязьбанкВладимир Путин
 
 
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