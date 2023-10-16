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Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google
Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google - РИА Новости, 16.10.2023
Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google
Сервис Google ошибочно показал, что курс доллара снизился до 62 рублей. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T23:54
2023-10-16T23:54
2023-10-16T23:54
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сервис Google ошибочно показал, что курс доллара снизился до 62 рублей.При вводе в поиск фразы "курс доллара к рублю" сервис выдавал 62,62 рубля за доллар. Позднее неполадку устранили.По состоянию на 23:40 мск курс составлял уже около 97 рублей, что отражает реальные значения на Мосбирже.Ранее эксперт из Промсвязьбанка Евгений Локтюхов заявил, что новый указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами может снизить курс доллара до 90-95 рублей к концу октября.
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экономика, россия, google, московская биржа, промсвязьбанк, владимир путин
Экономика, Россия, Google, Московская биржа, Промсвязьбанк, Владимир Путин
Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google
Сервис Google из-за ошибки показывал курс доллара в 62 рубля