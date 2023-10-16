https://ria.ru/20231016/kurs-1903207415.html

Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google

Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google - РИА Новости, 16.10.2023

Курс доллара "рухнул" до отметки 62 рубля из-за ошибки сервиса Google

Сервис Google ошибочно показал, что курс доллара снизился до 62 рублей. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T23:54

2023-10-16T23:54

2023-10-16T23:54

экономика

россия

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московская биржа

промсвязьбанк

владимир путин

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сервис Google ошибочно показал, что курс доллара снизился до 62 рублей.При вводе в поиск фразы "курс доллара к рублю" сервис выдавал 62,62 рубля за доллар. Позднее неполадку устранили.По состоянию на 23:40 мск курс составлял уже около 97 рублей, что отражает реальные значения на Мосбирже.Ранее эксперт из Промсвязьбанка Евгений Локтюхов заявил, что новый указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки некоторыми экспортерами может снизить курс доллара до 90-95 рублей к концу октября.

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экономика, россия, google, московская биржа, промсвязьбанк, владимир путин