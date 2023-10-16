https://ria.ru/20231016/kpp-1903176531.html

В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта

В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 16.10.2023

В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта

Прогресса по вопросу открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта нет, его необходимо открыть, заявил на брифинге . РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T20:03

2023-10-16T20:03

2023-10-16T20:03

в мире

египет

израиль

самех шукри

раф

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101826/41/1018264196_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_78679a3d1893788cf820f2e9ca64138c.jpg

ООН, 16 окт – РИА Новости. Прогресса по вопросу открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта нет, его необходимо открыть, заявил на брифинге . "Дискуссии продолжаются на разных уровнях. Но прогресса по полному открытию (КПП) нет. Чрезвычайно необходимо его открыть", - сказал Дюжаррик. Армия обороны Израиля 10 октября признала, что ее самолеты нанесли удары по КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы позволить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. Он отметил, что Египет полностью готов к приему граждан из третьих стран, желающих покинуть сектор Газа.

египет

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, египет, израиль, самех шукри, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году