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В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 16.10.2023
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20:03 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kpp-1903176531.html
В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта
В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 16.10.2023
В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта
Прогресса по вопросу открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта нет, его необходимо открыть, заявил на брифинге . РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T20:03
2023-10-16T20:03
в мире
египет
израиль
самех шукри
раф
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Прогресса по вопросу открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта нет, его необходимо открыть, заявил на брифинге . "Дискуссии продолжаются на разных уровнях. Но прогресса по полному открытию (КПП) нет. Чрезвычайно необходимо его открыть", - сказал Дюжаррик. Армия обороны Израиля 10 октября признала, что ее самолеты нанесли удары по КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы позволить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. Он отметил, что Египет полностью готов к приему граждан из третьих стран, желающих покинуть сектор Газа.
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в мире, египет, израиль, самех шукри, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Египет, Израиль, Самех Шукри, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН призвали открыть КПП на границе сектора Газа и Египта

Дюжаррик: КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта необходимо открыть

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
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ООН, 16 окт – РИА Новости. Прогресса по вопросу открытия КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта нет, его необходимо открыть, заявил на брифинге .
«
"Дискуссии продолжаются на разных уровнях. Но прогресса по полному открытию (КПП) нет. Чрезвычайно необходимо его открыть", - сказал Дюжаррик.
Армия обороны Израиля 10 октября признала, что ее самолеты нанесли удары по КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявлял, что правительство Израиля пока не предоставило возможности для открытия КПП "Рафах" со стороны сектора Газа, чтобы позволить доставку гуманитарной помощи или выход граждан третьих стран. Он отметил, что Египет полностью готов к приему граждан из третьих стран, желающих покинуть сектор Газа.
 
В миреЕгипетИзраильСамех ШукриРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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