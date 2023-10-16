https://ria.ru/20231016/kotyukov-1903094190.html

Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки

Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки - РИА Новости, 16.10.2023

Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки

Власти Красноярского края совместно с правительством РФ, депутатами Госдумы и сенаторами от региона в кратчайшие сроки разработают "дорожную карту" выполнения... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:34

2023-10-16T16:34

2023-10-16T16:44

красноярский край

михаил котюков

владимир путин

госдума рф

красноярск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903091974_0:18:3580:2032_1920x0_80_0_0_2aabc5efb378fd62c855d9b8c46a53e1.jpg

КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края совместно с правительством РФ, депутатами Госдумы и сенаторами от региона в кратчайшие сроки разработают "дорожную карту" выполнения перечня поручений президента РФ Владимира Путина по развитию региона, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. Губернатор Михаил Котюков поручил краевому кабмину в первоочередном порядке подключиться к выполнению поставленных главой государства задач. Документ был сформирован по итогам августовского совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. "У нас задача в сжатые сроки вместе с правительством РФ сформировать предложения, которые найдут отражение в федеральном бюджете и инвестиционных программах государственных компаний. Речь идет о строительстве дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша, развитии комплекса международного аэропорта Красноярск, строительстве линии метро, расширении железной дороги на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный и других проектах", - цитирует Котюкова пресс-служба. Отмечается, что предложения о строительстве автомобильных дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша правительство РФ должно представить до 15 декабря этого года. При этом необходимо определить сроки, объемы и источники финансирования, оценив возможность завершения столь необходимых дорожных объектов до 2030 года. Также одна из важнейших задач – проработать вопрос создания центрально-евразийского транспортного коридора, который соединил бы Красноярский край, другие российские регионы, Монголию и Западный Китай. "Мы обсуждали на встрече с президентом, что эту инициативу можно серьезно проработать в рамках Красноярского экономического форума-2024. Нам предстоит сформировать экспертную площадку, где с коллегами из федеральных ведомств и организаций, соседних регионов проведем все необходимые расчёты и представим обоснования", – сказал губернатор. Он подчеркнул, что вопрос газификации к 2028 году, включенный в перечень поручений президента, – принципиальный для Красноярска и других крупных городов края. "Сроки обозначены, ответственных президент указал в перечне. Поручаю на уровне контроля председателя правительства края совместно с Газпромом и уполномоченными федеральными ведомствами разработать дорожную карту реализации поручения. Главе города Красноярска, руководителям других муниципальных образований, где пройдет газовая магистраль, необходимо откорректировать генеральные планы развития своих территорий с учетом новых возможностей", – сказал губернатор. Новой задачей, поставленной краю на федеральном уровне, стало утверждение краевой программы развития туризма. По мнению Котюкова, сфера туризма должна приобрести масштабы отрасли экономики – с рабочими местами, выстраиванием кооперационных и логистических цепочек, развитием инфраструктуры гостеприимства, народных промыслов.

https://ria.ru/20231012/putin-1902365405.html

https://ria.ru/20231010/kompleks-1901685206.html

красноярский край

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, михаил котюков, владимир путин, госдума рф, красноярск