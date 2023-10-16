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Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки - РИА Новости, 16.10.2023
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16:34 16.10.2023 (обновлено: 16:44 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/kotyukov-1903094190.html
Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки
Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки - РИА Новости, 16.10.2023
Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки
Власти Красноярского края совместно с правительством РФ, депутатами Госдумы и сенаторами от региона в кратчайшие сроки разработают "дорожную карту" выполнения... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:34
2023-10-16T16:44
красноярский край
михаил котюков
владимир путин
госдума рф
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края совместно с правительством РФ, депутатами Госдумы и сенаторами от региона в кратчайшие сроки разработают "дорожную карту" выполнения перечня поручений президента РФ Владимира Путина по развитию региона, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края. Губернатор Михаил Котюков поручил краевому кабмину в первоочередном порядке подключиться к выполнению поставленных главой государства задач. Документ был сформирован по итогам августовского совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. "У нас задача в сжатые сроки вместе с правительством РФ сформировать предложения, которые найдут отражение в федеральном бюджете и инвестиционных программах государственных компаний. Речь идет о строительстве дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша, развитии комплекса международного аэропорта Красноярск, строительстве линии метро, расширении железной дороги на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный и других проектах", - цитирует Котюкова пресс-служба. Отмечается, что предложения о строительстве автомобильных дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша правительство РФ должно представить до 15 декабря этого года. При этом необходимо определить сроки, объемы и источники финансирования, оценив возможность завершения столь необходимых дорожных объектов до 2030 года. Также одна из важнейших задач – проработать вопрос создания центрально-евразийского транспортного коридора, который соединил бы Красноярский край, другие российские регионы, Монголию и Западный Китай. "Мы обсуждали на встрече с президентом, что эту инициативу можно серьезно проработать в рамках Красноярского экономического форума-2024. Нам предстоит сформировать экспертную площадку, где с коллегами из федеральных ведомств и организаций, соседних регионов проведем все необходимые расчёты и представим обоснования", – сказал губернатор. Он подчеркнул, что вопрос газификации к 2028 году, включенный в перечень поручений президента, – принципиальный для Красноярска и других крупных городов края. "Сроки обозначены, ответственных президент указал в перечне. Поручаю на уровне контроля председателя правительства края совместно с Газпромом и уполномоченными федеральными ведомствами разработать дорожную карту реализации поручения. Главе города Красноярска, руководителям других муниципальных образований, где пройдет газовая магистраль, необходимо откорректировать генеральные планы развития своих территорий с учетом новых возможностей", – сказал губернатор. Новой задачей, поставленной краю на федеральном уровне, стало утверждение краевой программы развития туризма. По мнению Котюкова, сфера туризма должна приобрести масштабы отрасли экономики – с рабочими местами, выстраиванием кооперационных и логистических цепочек, развитием инфраструктуры гостеприимства, народных промыслов.
https://ria.ru/20231012/putin-1902365405.html
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красноярский край, михаил котюков, владимир путин, госдума рф, красноярск
Красноярский край, Михаил Котюков, Владимир Путин, Госдума РФ, Красноярск

Дорожная карта исполнения поручений президента РФ появится в сжатые сроки

© Фото : Официальный портал Красноярского краяСовещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края
Совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : Официальный портал Красноярского края
Совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Власти Красноярского края совместно с правительством РФ, депутатами Госдумы и сенаторами от региона в кратчайшие сроки разработают "дорожную карту" выполнения перечня поручений президента РФ Владимира Путина по развитию региона, сообщает пресс-служба губернатора Красноярского края.
Губернатор Михаил Котюков поручил краевому кабмину в первоочередном порядке подключиться к выполнению поставленных главой государства задач. Документ был сформирован по итогам августовского совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.
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"У нас задача в сжатые сроки вместе с правительством РФ сформировать предложения, которые найдут отражение в федеральном бюджете и инвестиционных программах государственных компаний. Речь идет о строительстве дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша, развитии комплекса международного аэропорта Красноярск, строительстве линии метро, расширении железной дороги на участке Красноярск-Восточный – Красноярск-Северный и других проектах", - цитирует Котюкова пресс-служба.
Отмечается, что предложения о строительстве автомобильных дорог в обход Ачинска и Нижнего Ингаша правительство РФ должно представить до 15 декабря этого года. При этом необходимо определить сроки, объемы и источники финансирования, оценив возможность завершения столь необходимых дорожных объектов до 2030 года. Также одна из важнейших задач – проработать вопрос создания центрально-евразийского транспортного коридора, который соединил бы Красноярский край, другие российские регионы, Монголию и Западный Китай.
"Мы обсуждали на встрече с президентом, что эту инициативу можно серьезно проработать в рамках Красноярского экономического форума-2024. Нам предстоит сформировать экспертную площадку, где с коллегами из федеральных ведомств и организаций, соседних регионов проведем все необходимые расчёты и представим обоснования", – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что вопрос газификации к 2028 году, включенный в перечень поручений президента, – принципиальный для Красноярска и других крупных городов края.
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10 октября, 11:19
"Сроки обозначены, ответственных президент указал в перечне. Поручаю на уровне контроля председателя правительства края совместно с Газпромом и уполномоченными федеральными ведомствами разработать дорожную карту реализации поручения. Главе города Красноярска, руководителям других муниципальных образований, где пройдет газовая магистраль, необходимо откорректировать генеральные планы развития своих территорий с учетом новых возможностей", – сказал губернатор.
Новой задачей, поставленной краю на федеральном уровне, стало утверждение краевой программы развития туризма. По мнению Котюкова, сфера туризма должна приобрести масштабы отрасли экономики – с рабочими местами, выстраиванием кооперационных и логистических цепочек, развитием инфраструктуры гостеприимства, народных промыслов.
 
Красноярский крайМихаил КотюковВладимир ПутинГосдума РФКрасноярск
 
 
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