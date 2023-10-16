https://ria.ru/20231016/konflikt-1903089751.html
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 16.10.2023
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом
Угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:20
2023-10-16T16:20
2023-10-16T16:20
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москва
сергей рябков
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В принципе, угроза выхода из-под контроля всего этого (палестино-израильского - ред.) конфликта высока", - сказал он на на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20231016/iran-1903082316.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, москва, сергей рябков, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Москва, Сергей Рябков, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом
Рябков: угроза выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля высока