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МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 16.10.2023
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16:20 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/konflikt-1903089751.html
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 16.10.2023
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом
Угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:20
2023-10-16T16:20
в мире
россия
москва
сергей рябков
владимир путин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В принципе, угроза выхода из-под контроля всего этого (палестино-израильского - ред.) конфликта высока", - сказал он на на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20231016/iran-1903082316.html
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в мире, россия, москва, сергей рябков, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Москва, Сергей Рябков, Владимир Путин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом

Рябков: угроза выхода палестино-израильского конфликта из-под контроля высока

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В принципе, угроза выхода из-под контроля всего этого (палестино-израильского - ред.) конфликта высока", - сказал он на на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Путин обсудил с президентом Ирана события в Палестине
Вчера, 15:52
 
В миреРоссияМоскваСергей РябковВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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