https://ria.ru/20231016/konflikt-1903089751.html

МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом

МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом - РИА Новости, 16.10.2023

МИД заявил об угрозе потери контроля над палестино-израильским конфликтом

Угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:20

2023-10-16T16:20

2023-10-16T16:20

в мире

россия

москва

сергей рябков

владимир путин

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Угроза выхода из-под контроля палестино-израильского конфликта высока, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "В принципе, угроза выхода из-под контроля всего этого (палестино-израильского - ред.) конфликта высока", - сказал он на на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20231016/iran-1903082316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, сергей рябков, владимир путин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году