https://ria.ru/20231016/konflikt-1903074532.html

СМИ рассказали, зачем США удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке

СМИ рассказали, зачем США удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке - РИА Новости, 16.10.2023

СМИ рассказали, зачем США удваивают огневую мощь на Ближнем Востоке

Пентагон удваивает количество американской огневой мощи, развернутой на Ближнем Востоке, чтобы сдержать более масштабный региональный конфликт и осуществить... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:15

2023-10-16T15:15

2023-10-16T15:16

израиль

сша

ближний восток

владимир путин

джеральд форд

ллойд остин

министерство обороны сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пентагон удваивает количество американской огневой мощи, развернутой на Ближнем Востоке, чтобы сдержать более масштабный региональный конфликт и осуществить возможные авиаудары для защиты интересов США, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр" на восток Средиземного моря. "Пентагон стремительно удваивает количество американской огневой мощи, развернутой на Ближнем Востоке, чтобы сдержать более масштабную региональную войну и осуществить возможные авиаудары для защиты американских интересов", - пишет издание со ссылкой на американских чиновников. Отмечается, что США также направили в Израиль небольшую группу сил специальных операций. По данным источников, на данный момент развертывание дополнительных сил призвано удерживать Иран и Сирию от вступления в конфликт. Согласно информации газеты, представители Пентагона и американских спецслужб внимательно следят за движением "Хезболлах". Ранее американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой прибыл в восточную часть Средиземного моря. Белый дом подчеркивал, что его размещение в регионе должно удержать третьи стороны от расширения эскалации вокруг Израиля. В состав авианосной ударной группы (помимо авианосца) входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение. СМИ сообщали, что США могут отправить второй авианосец к побережью Израиля. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, до 199 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/lavrov-1903042393.html

https://ria.ru/20231016/ssha-1902965316.html

https://ria.ru/20231016/razgovor-1903072373.html

израиль

сша

ближний восток

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израиль, сша, ближний восток, владимир путин, джеральд форд, ллойд остин, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, оон