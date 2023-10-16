https://ria.ru/20231016/konflikt-1903013640.html
США не осознают, как становятся участниками конфликта, заявили в МИД
США не осознают, как становятся участниками конфликта, заявили в МИД - РИА Новости, 16.10.2023
США не осознают, как становятся участниками конфликта, заявили в МИД
США и их союзники не совсем осознают, что становятся опосредованными участниками вооруженных конфликтов, когда задействуют в них элементы своей гражданской... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T11:30
2023-10-16T11:30
2023-10-16T11:30
сша
севастополь
киев
владимир ермаков
вооруженные силы украины
в мире
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ООН, 16 окт – РИА Новости. США и их союзники не совсем осознают, что становятся опосредованными участниками вооруженных конфликтов, когда задействуют в них элементы своей гражданской инфраструктуры, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ранее США и Украина неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву. Между тем в сентябре на сайте компании Maxar сообщалось, что ее коммерческие спутники дважды вели съемку Севастополя. В частности, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день - WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. А 22 сентября Киев нанес ракетный удар по Севастополю. Тогда средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести. "Действительно, мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине", - сказал Ермаков. "Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231016/upts-1903009420.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, севастополь, киев, владимир ермаков, вооруженные силы украины, в мире
США, Севастополь, Киев, Владимир Ермаков, Вооруженные силы Украины, В мире
США не осознают, как становятся участниками конфликта, заявили в МИД
МИД: США становятся участниками конфликта, давая использовать свои спутники
ООН, 16 окт – РИА Новости. США и их союзники не совсем осознают, что становятся опосредованными участниками вооруженных конфликтов, когда задействуют в них элементы своей гражданской инфраструктуры, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Ранее США и Украина
неоднократно заявляли, что сотрудничают в вопросах предоставления данных с американских спутников для нужд ВСУ
. Такие услуги вошли в один из пакетов военной помощи Киеву
. Между тем в сентябре на сайте компании Maxar сообщалось, что ее коммерческие спутники дважды вели съемку Севастополя
. В частности, 19 сентября Севастополь снимал спутник WorldView-3, а на следующий день - WorldView-2. На момент запуска спутники имели самое высокое пространственное разрешение среди всех коммерческих аппаратов, позволяя получать высокодетальные снимки. А 22 сентября Киев нанес ракетный удар по Севастополю. Тогда средства ПВО сбили пять ракет, было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести.
"Действительно, мы последовательно привлекаем внимание международного сообщества к этой опасной тенденции, выходящей за рамки безобидного использования космических технологий, отчетливо проявившейся в ходе событий на Украине", - сказал Ермаков.
"Очевидно, США и их союзники не совсем отдают себе отчет, что подобная деятельность фактически представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах", - подчеркнул он.
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