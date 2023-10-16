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Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И - РИА Новости, 16.10.2023
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10:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kitay-1903006913.html
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И - РИА Новости, 16.10.2023
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И
Китай готов сотрудничать с Россией для защиты целей и принципов Устава ООН и международной справедливости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:57
2023-10-16T10:57
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
оон
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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для защиты целей и принципов Устава ООН и международной справедливости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Китай готов сотрудничать с Россией в деле защиты целей и принципов Устава ООН, а также международного беспристрастия и справедливости", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20231015/obsuzhdenie-1902846680.html
китай
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в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, оон
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, ООН
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И

Ван И: Китай готов работь с Россией для защиты международной справедливости

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для защиты целей и принципов Устава ООН и международной справедливости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Китай готов сотрудничать с Россией в деле защиты целей и принципов Устава ООН, а также международного беспристрастия и справедливости", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует главу внешнеполитического ведомства Коммунистической партии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Блинкен и Ван И обсудили конфликт в Израиле
15 октября, 03:27
 
В миреКитайРоссияВан И (политик)Сергей ЛавровООН
 
 
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