https://ria.ru/20231016/kitay-1903006913.html

Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И

Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И - РИА Новости, 16.10.2023

Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И

Китай готов сотрудничать с Россией для защиты целей и принципов Устава ООН и международной справедливости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:57

2023-10-16T10:57

2023-10-16T10:57

в мире

китай

россия

ван и (политик)

сергей лавров

оон

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ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для защиты целей и принципов Устава ООН и международной справедливости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Китай готов сотрудничать с Россией в деле защиты целей и принципов Устава ООН, а также международного беспристрастия и справедливости", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.

https://ria.ru/20231015/obsuzhdenie-1902846680.html

китай

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, оон