https://ria.ru/20231016/kitay-1903006913.html
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И - РИА Новости, 16.10.2023
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И
Китай готов сотрудничать с Россией для защиты целей и принципов Устава ООН и международной справедливости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:57
2023-10-16T10:57
2023-10-16T10:57
в мире
китай
россия
ван и (политик)
сергей лавров
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_618dceb465a6fd42d3505770a838030b.jpg
ПЕКИН, 15 окт - РИА Новости. Китай готов сотрудничать с Россией для защиты целей и принципов Устава ООН и международной справедливости, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Китай готов сотрудничать с Россией в деле защиты целей и принципов Устава ООН, а также международного беспристрастия и справедливости", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
https://ria.ru/20231015/obsuzhdenie-1902846680.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_129d17dfad01e11d085df09d297ce4dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, ван и (политик), сергей лавров, оон
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), Сергей Лавров, ООН
Китай готов защищать международную справедливость, заявил Ван И
Ван И: Китай готов работь с Россией для защиты международной справедливости