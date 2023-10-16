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Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
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10:56 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kitay-1903006574.html
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"
Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:56
2023-10-16T10:56
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине. Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь". "Китай придает большое значение поддержке и высокой оценке президентом Путиным совместного строительства (инициативы) "Один пояс, один путь" и приветствует продолжение активного участия России в содействии общему развитию и процветанию", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР. Ван И отметил, что Китай воспользуется предстоящим третьим форумом международного сотрудничества "Один пояс, один путь" для формирования более широкого консенсуса и продвижения этой инициативы. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября.
https://ria.ru/20231016/lavrov-1902998597.html
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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Ван И (политик), Сергей Лавров
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"

МИД КНР: Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине.
Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь".
«
"Китай придает большое значение поддержке и высокой оценке президентом Путиным совместного строительства (инициативы) "Один пояс, один путь" и приветствует продолжение активного участия России в содействии общему развитию и процветанию", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР.
Ван И отметил, что Китай воспользуется предстоящим третьим форумом международного сотрудничества "Один пояс, один путь" для формирования более широкого консенсуса и продвижения этой инициативы.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в резиденции Дяоюйтай в Пекине. 16 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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