https://ria.ru/20231016/kitay-1903006574.html

Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"

Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 16.10.2023

Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"

Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T10:56

2023-10-16T10:56

2023-10-16T10:56

в мире

китай

россия

пекин

владимир путин

ван и (политик)

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1902998759_0:315:2942:1969_1920x0_80_0_0_06eea1d73afb247258b086c05534e701.jpg

ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине. Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь". "Китай придает большое значение поддержке и высокой оценке президентом Путиным совместного строительства (инициативы) "Один пояс, один путь" и приветствует продолжение активного участия России в содействии общему развитию и процветанию", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР. Ван И отметил, что Китай воспользуется предстоящим третьим форумом международного сотрудничества "Один пояс, один путь" для формирования более широкого консенсуса и продвижения этой инициативы. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября.

https://ria.ru/20231016/lavrov-1902998597.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, ван и (политик), сергей лавров