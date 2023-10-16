https://ria.ru/20231016/kitay-1903006574.html
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь" - РИА Новости, 16.10.2023
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"
Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T10:56
2023-10-16T10:56
2023-10-16T10:56
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ван и (политик)
сергей лавров
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ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине. Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь". "Китай придает большое значение поддержке и высокой оценке президентом Путиным совместного строительства (инициативы) "Один пояс, один путь" и приветствует продолжение активного участия России в содействии общему развитию и процветанию", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР. Ван И отметил, что Китай воспользуется предстоящим третьим форумом международного сотрудничества "Один пояс, один путь" для формирования более широкого консенсуса и продвижения этой инициативы. "Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября.
https://ria.ru/20231016/lavrov-1902998597.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, ван и (политик), сергей лавров
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Ван И (политик), Сергей Лавров
Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"
МИД КНР: Китай высоко ценит поддержку Путиным инициативы "Один пояс, один путь"
ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Китай высоко ценит поддержку президентом России Владимиром Путиным инициативы "Один пояс, один путь", заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине.
Лавров находится с визитом в Китае 16-18 октября, где примет участие в третьем форуме "Один пояс, один путь".
«
"Китай придает большое значение поддержке и высокой оценке президентом Путиным совместного строительства (инициативы) "Один пояс, один путь" и приветствует продолжение активного участия России в содействии общему развитию и процветанию", - приводит слова Ван И внешнеполитическое ведомство КНР.
Ван И отметил, что Китай воспользуется предстоящим третьим форумом международного сотрудничества "Один пояс, один путь" для формирования более широкого консенсуса и продвижения этой инициативы.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии
, Европы
и Африки
, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине 17-18 октября.
Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию на Ближнем Востоке