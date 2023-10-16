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Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса
Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:05
2023-10-16T07:05
2023-10-16T07:08
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают, как этот кризис прекратить", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября.Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
2023-10-16T07:05
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PT46M29S
РИА Новости
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Китай, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Москва
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса
Путин: Россия благодарит Китай за их попытки прекратить украинский кризис