https://ria.ru/20231016/kitay-1902971905.html

Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса

Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 16.10.2023

Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса

Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:05

2023-10-16T07:05

2023-10-16T07:08

китай

россия

владимир путин

украина

в мире

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902503559_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7ae01fe654fd880fc4833c319bf12fa4.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают, как этот кризис прекратить", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября.Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

китай

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:05 true PT46M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, владимир путин, украина, в мире, видео, москва