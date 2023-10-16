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Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 16.10.2023
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07:05 16.10.2023 (обновлено: 07:08 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/kitay-1902971905.html
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса - РИА Новости, 16.10.2023
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса
Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T07:05
2023-10-16T07:08
китай
россия
владимир путин
украина
в мире
москва
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин."Да, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают, как этот кризис прекратить", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября.Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
китай
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РИА Новости
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5
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96
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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина
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китай, россия, владимир путин, украина, в мире, видео, москва
Китай, Россия, Владимир Путин, Украина, В мире, Москва
Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин.
2023-10-16T07:05
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Путин рассказал о роли Китая в урегулировании украинского кризиса

Путин: Россия благодарит Китай за их попытки прекратить украинский кризис

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия благодарна Китаю за то, что они думают, как прекратить российско-украинский кризис, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Да, мы благодарны нашим китайским друзьям за то, что они думают, как этот кризис прекратить", - сказал Путин в интервью Центральному телевидению Китая в преддверии визита в КНР.
Третий форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь", который планирует посетить глава российского государства, пройдет в Пекине 17-18 октября.
Власти Китая в феврале опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
 
КитайРоссияВладимир ПутинУкраинаВ миреМосква
 
 
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