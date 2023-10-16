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Путин заявил, что Россия и Китай всегда стремились найти компромисс

Путин заявил, что Россия и Китай всегда стремились найти компромисс - РИА Новости, 16.10.2023

Путин заявил, что Россия и Китай всегда стремились найти компромисс

Москва и Пекин всегда старались найти компромисс даже в вопросах сложного характера, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T07:05

2023-10-16T07:05

2023-10-16T11:43

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва и Пекин всегда старались найти компромисс даже в вопросах сложного характера, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая."И на каждом шагу и российская, и китайская сторона исходили прежде всего из своих национальных интересов — так, как каждая из сторон это понимает. И, добиваясь с обеих сторон следующего шага, всегда прислушивались к мнению и интересам другой стороны. Мы всегда по любому вопросу старались найти компромисс, даже если это были какие-то вопросы сложного характера, доставшиеся нам еще с прежних времен", — отметил он.Президент также подчеркнул важность российско-китайских отношений для стабильности в мире."И вот так мы двигаемся почти по каждому направлению. Я уже не говорю о той роли, которую играют российско-китайские отношения в деле стабильности в мире. Это фундаментальный фактор — российско-китайские отношения. Все это вместе и дает нам основания считать, что мы двигались в абсолютно правильном направлении и в интересах как китайского, так и российского народов", — добавил Путин.При этом сотрудничество Москвы и Пекина не продиктовано сиюминутной политической конъюнктурой в мире, считает президент. Оно складывалось на протяжении двух десятилетий, "аккуратно и спокойно", отметил Путин. В частности, сторонам удалось решить вопросы пограничного размежевания, напомнил российский лидер."В основе всегда лежала добрая воля. Так мы решили вопросы пограничного размежевания, которые до сих пор, до того момента не решались на протяжении 40 лет. Но это стремление убрать все, что нам так или иначе могло бы мешать двигаться вместе вперед, с обеих сторон было велико настолько, что мы нашли все компромиссы, приемлемые друг для друга", — пояснил президент.Планы по торговлеЛидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами и довести его с 100 миллиардов долларов в год в 2018-м до 200 миллиардов к 2024-му.Путин выразил уверенность, что намеченные цели удастся достичь."Я в этом не сомневаюсь. Осторожненько скажем — почти наверняка. У нас за предыдущий период рост товарооборота составил 32 процента. Это очень хороший рост. И в конце года, есть все основания полагать, что мы достигнем планки 200 миллиардов", — отметил президент.Отдельно он упомянул сотрудничество в сельском хозяйстве, которое не перестает расширяться."Есть определенные вопросы, связанные с поставкой мясной продукции, и так далее. Но работа продолжается. Мы знаем о заинтересованности китайских потребителей не только в продуктах сельхозотрасли, но и в том, чтобы поставлять некоторые продукты, в которых нуждается сама Китайская Народная Республика, для производства этой сельхозпродукции на своей территории", — заявил российский лидер.Кроме того, количество отраслей, над которыми совместно работают оба государства, также расширяются, особенно в последнее время, добавил Путин. По его оценке, есть хорошие перспективы и в других сферах, включая автостроение, судостроение, авиастроение и электронику."Отношения в сфере экономики у нас от года к году диверсифицируются. Действительно, я уже сказал, что в области энергетики у нас очень много, большой объем сотрудничества и он очень разнообразный. Это не только, скажем, поставки нефти и газа. В области нефти работает трубопровод, причем он работает стабильно и объемы перекачки все увеличиваются. То же самое касается газопровода "Сила Сибири", — сказал президент.При этом прорабатывается еще один маршрут — "Сила Сибири — 2" через Монголию. Увеличивается количество поставляемого угля, электроэнергии, констатировал российский лидер."Один пояс — один путь"Путин назвал одним из главных преимуществ предложенной Китаем инициативы "Один пояс — один путь" отсутствие навязывания своей воли другим."Все это идет в рамках поиска не только приемлемых решений, но таких проектов и таких способов достижения общей цели, которые приемлемы для всех", — отметил он.По мнению президента, этот проект стал практической реализацией идеи председателя Китая Си Цзиньпина о "сообществе единой судьбы человечества", впервые озвученной в 2013 году в Москве."Мне кажется, что последовательность и движение к общим целям при осознании сути происходящих событий отличает и председателя Си Цзиньпина, и политику КНР. <...> Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками. Которые приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают незаметно", — добавил Путин.Третий форум "Один пояс — один путь" пройдет в Пекине 17 и 18 октября. Во время него ожидаются переговоры российского и китайского лидеров.

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О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина О многополярном мире, Си Цзиньпине и отношениях с Китаем. Интервью Владимира Путина 2023-10-16T07:05 true PT46M29S

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россия, китай, в мире, владимир путин