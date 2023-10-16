https://ria.ru/20231016/khoddlya-1902984141.html

Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине

Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине - РИА Новости, 16.10.2023

Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине

Соединенные Штаты Америки уже ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:51

2023-10-16T08:51

2023-10-16T08:51

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки уже ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая", — указал он.По словам эксперта, президент Владимир Зеленский и его политические спонсоры в НАТО наобещали больших успехов в ходе боевых действий на Украине, а в итоге ничего существенного не выполнили.Макгрегор подчеркнул, что в результате высоких потерь среди бойцов ВСУ и катастрофического провала контрнаступления американские политики начали открыто выступать против украинского лидера и его военной верхушки за применение неправильной стратегии, приведшей как к уничтожению западной техники, так и самих украинских солдат."Для Вашингтона все пошло не так", — отметил бывший советник.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.

https://ria.ru/20231011/vsu-1902066103.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, пентагон, сша, политика