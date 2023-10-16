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Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине
Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине - РИА Новости, 16.10.2023
Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине
Соединенные Штаты Америки уже ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:51
2023-10-16T08:51
2023-10-16T08:51
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты Америки уже ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая", — указал он.По словам эксперта, президент Владимир Зеленский и его политические спонсоры в НАТО наобещали больших успехов в ходе боевых действий на Украине, а в итоге ничего существенного не выполнили.Макгрегор подчеркнул, что в результате высоких потерь среди бойцов ВСУ и катастрофического провала контрнаступления американские политики начали открыто выступать против украинского лидера и его военной верхушки за применение неправильной стратегии, приведшей как к уничтожению западной техники, так и самих украинских солдат."Для Вашингтона все пошло не так", — отметил бывший советник.На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
https://ria.ru/20231011/vsu-1902066103.html
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В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пентагон, США, Политика
Уже начали. Американский полковник раскрыл неожиданный ход США на Украине
Макрегор: США ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Соединенные Штаты Америки уже ищут выход из конфликта на Украине из-за провалов ВСУ, написал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X
.
«
"Уже сейчас ищут стратегию выхода из украинского конфликта, открыто этого не показывая", — указал он.
По словам эксперта, президент Владимир Зеленский и его политические спонсоры в НАТО наобещали больших успехов в ходе боевых действий на Украине, а в итоге ничего существенного не выполнили.
Макгрегор подчеркнул, что в результате высоких потерь среди бойцов ВСУ и катастрофического провала контрнаступления американские политики начали открыто выступать против украинского лидера и его военной верхушки за применение неправильной стратегии, приведшей как к уничтожению западной техники, так и самих украинских солдат.
«
"Для Вашингтона все пошло не так", — отметил бывший советник.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин отметил, что с начала контрнаступления санитарные и безвозвратные потери ВСУ составили свыше 90 тысяч человек, а потери техники — 557 танков и почти 1900 бронемашин различного класса.
Начался раздор. СМИ сообщили шокирующие новости о ВСУ