https://ria.ru/20231016/khamas-1903020336.html

Движение ХАМАС захватило почти 200 пленных, заявили в Израиле

Движение ХАМАС захватило почти 200 пленных, заявили в Израиле - РИА Новости, 16.10.2023

Движение ХАМАС захватило почти 200 пленных, заявили в Израиле

Почти 200 людей были взяты в плен палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал i24 со ссылкой на армию Израиля. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T11:53

2023-10-16T11:53

2023-10-16T11:54

в мире

израиль

россия

восточный иерусалим

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Почти 200 людей были взяты в плен палестинским движением ХАМАС, сообщает телеканал i24 со ссылкой на армию Израиля. Ранее издание Haaretz сообщало о 155 пленных. "Военные уведомили семьи 199 заложников, что (их)... удерживают в секторе Газа", - говорится в сообщении телеканала. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231016/bayden-1902963934.html

https://ria.ru/20231014/pomosch-1902830267.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году