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Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября - РИА Новости, 16.10.2023
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08:22 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/kazakhstan-1902981669.html
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября - РИА Новости, 16.10.2023
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:22
2023-10-16T08:22
китай
казахстан
пекин
касым-жомарт токаев
си цзиньпин
ли цян
евразийский экономический союз
всекитайское собрание народных представителей
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АСТАНА, 16 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. "17-18 октября президент Казахстана с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи", - говорится в сообщении. Также Токаев примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь". Отмечается, что также запланирован ряд встреч президента Казахстана с руководителями крупных китайских компаний. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Ранее Си Цзиньпин отмечал, что Китай готов вместе с Россией и странами ЕАЭС продвигать сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.
https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html
https://ria.ru/20230817/kazakhstan-1890522405.html
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китай, казахстан, пекин, касым-жомарт токаев, си цзиньпин, ли цян, евразийский экономический союз, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Китай, Казахстан, Пекин, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин, Ли Цян, Евразийский экономический союз, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября

Президент Казахстана Токаев посетит Китай с официальным визитом 17-18 октября

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АСТАНА, 16 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
"17-18 октября президент Казахстана с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
В Китае прокомментировали участие Путина в форуме "Один пояс — один путь"
Вчера, 07:49
Также Токаев примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь". Отмечается, что также запланирован ряд встреч президента Казахстана с руководителями крупных китайских компаний.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Ранее Си Цзиньпин отмечал, что Китай готов вместе с Россией и странами ЕАЭС продвигать сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.
Астана - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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17 августа, 04:04
 
КитайКазахстанПекинКасым-Жомарт ТокаевСи ЦзиньпинЛи ЦянЕвразийский экономический союзВсекитайское собрание народных представителейВ мире
 
 
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