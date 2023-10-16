https://ria.ru/20231016/kazakhstan-1902981669.html
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября - РИА Новости, 16.10.2023
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:22
2023-10-16T08:22
2023-10-16T08:22
китай
казахстан
пекин
касым-жомарт токаев
си цзиньпин
ли цян
евразийский экономический союз
всекитайское собрание народных представителей
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АСТАНА, 16 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. "17-18 октября президент Казахстана с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи", - говорится в сообщении. Также Токаев примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь". Отмечается, что также запланирован ряд встреч президента Казахстана с руководителями крупных китайских компаний. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Ранее Си Цзиньпин отмечал, что Китай готов вместе с Россией и странами ЕАЭС продвигать сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.
https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html
https://ria.ru/20230817/kazakhstan-1890522405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, казахстан, пекин, касым-жомарт токаев, си цзиньпин, ли цян, евразийский экономический союз, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Китай, Казахстан, Пекин, Касым-Жомарт Токаев, Си Цзиньпин, Ли Цян, Евразийский экономический союз, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября
Президент Казахстана Токаев посетит Китай с официальным визитом 17-18 октября