https://ria.ru/20231016/kazakhstan-1902981669.html

Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября

Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября - РИА Новости, 16.10.2023

Президент Казахстана посетит Китай 17-18 октября

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T08:22

2023-10-16T08:22

2023-10-16T08:22

китай

казахстан

пекин

касым-жомарт токаев

си цзиньпин

ли цян

евразийский экономический союз

всекитайское собрание народных представителей

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АСТАНА, 16 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику 17-18 октября, сообщила пресс-служба казахстанского лидера. "17-18 октября президент Казахстана с официальным визитом посетит Китайскую Народную Республику. В Пекине Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи", - говорится в сообщении. Также Токаев примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь". Отмечается, что также запланирован ряд встреч президента Казахстана с руководителями крупных китайских компаний. "Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Ранее Си Цзиньпин отмечал, что Китай готов вместе с Россией и странами ЕАЭС продвигать сотрудничество по сопряжению инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС.

https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html

https://ria.ru/20230817/kazakhstan-1890522405.html

китай

казахстан

пекин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, казахстан, пекин, касым-жомарт токаев, си цзиньпин, ли цян, евразийский экономический союз, всекитайское собрание народных представителей, в мире