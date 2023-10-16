https://ria.ru/20231016/izrail-1903207555.html

США требуют от Израиля стратегию после свержения ХАМАС, пишут СМИ

США требуют от Израиля стратегию после свержения ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 16.10.2023

США требуют от Израиля стратегию после свержения ХАМАС, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена в последние дни оказывает давление на Израиль, требуя конкретизировать его стратегию после предполагаемого "свержения"... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T23:57

2023-10-16T23:57

2023-10-16T23:59

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена в последние дни оказывает давление на Израиль, требуя конкретизировать его стратегию после предполагаемого "свержения" ХАМАС в секторе Газа, пишет газета Times of Israel со ссылкой на источники. "Администрация президента США Джо Байдена в последние дни в частном порядке оказывала давление на Израиль, требуя конкретизировать его стратегию на следующий день после достижения заявленной цели - свержения правления ХАМАС в Газе", - сообщила газета. Неназванный американский чиновник заявил Times of Israel, что без стратегии относительно того, кто будет контролировать сектор Газа, "ЦАХАЛ, скорее всего, увязнет в Газе на неопределенный срок". По словам израильского чиновника, также беседовавшего с изданием, бывший министр обороны Бенни Ганц и его коллега по фракции Гади Айзенкот потребовали разработки стратегии выхода из Газы после их прихода в правительство. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, россия, джо байден, бени ганц, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году