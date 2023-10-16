https://ria.ru/20231016/izrail-1903063929.html
В Тель-Авиве началась акция с требованием освободить пленников ХАМАС
В Тель-Авиве началась акция с требованием освободить пленников ХАМАС - РИА Новости, 16.10.2023
В Тель-Авиве началась акция с требованием освободить пленников ХАМАС
Акция с требованием освобождения пленников проходит в центре Тель-Авива, недалеко от здания штаба министерства обороны Израиля, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:37
2023-10-16T14:37
2023-10-16T14:37
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Акция с требованием освобождения пленников проходит в центре Тель-Авива, недалеко от здания штаба министерства обороны Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости. Люди собрались в этом месте в минувшую субботу, тогда они перекрыли дорогу к зданию штаба Минобороны, на акции проходили короткие стычки между её участниками и единичными сторонниками действующих властей Израиля, недовольными акцией. Днём понедельника участников акции не очень много, не более 100 человек. Участники акции используют плакаты, на которых прикреплены фотографии пленников ХАМАС, и флаги Израиля. Полиция также присутствует, но попыток разогнать митинг не предпринимает. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/khamas-1903020336.html
https://ria.ru/20231013/turtsiya-1902427816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, тель-авив, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Тель-Авив, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве началась акция с требованием освободить пленников ХАМАС
Возле Минобороны Израиля проходит акция с требованием освободить пленников ХАМАС
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 окт - РИА Новости. Акция с требованием освобождения пленников проходит в центре Тель-Авива, недалеко от здания штаба министерства обороны Израиля, передаёт корреспондент РИА Новости.
Люди собрались в этом месте в минувшую субботу, тогда они перекрыли дорогу к зданию штаба Минобороны, на акции проходили короткие стычки между её участниками и единичными сторонниками действующих властей Израиля
, недовольными акцией.
Движение ХАМАС захватило почти 200 пленных, заявили в Израиле
Днём понедельника участников акции не очень много, не более 100 человек. Участники акции используют плакаты, на которых прикреплены фотографии пленников ХАМАС
, и флаги Израиля. Полиция также присутствует, но попыток разогнать митинг не предпринимает.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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