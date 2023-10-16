https://ria.ru/20231016/izrail-1903058495.html

У административного здания в немецком Ахене сожгли флаг Израиля

У административного здания в немецком Ахене сожгли флаг Израиля - РИА Новости, 16.10.2023

У административного здания в немецком Ахене сожгли флаг Израиля

Неизвестные сорвали флаг Израиля с флагштока перед административным зданием в городе Ахен на западе страны, после чего сожгли его, заявила в понедельник местная РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:07

2023-10-16T14:07

2023-10-16T14:07

в мире

израиль

ахен

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Неизвестные сорвали флаг Израиля с флагштока перед административным зданием в городе Ахен на западе страны, после чего сожгли его, заявила в понедельник местная полиция. "Прошедшей ночью неизвестные сорвали израильский флаг с флагштока перед административным зданием района Ахен на Цоллернштрассе и сожгли его", - говорится в заявлении полиции. Утром в понедельник сотрудники административного здания вызвали полицию, увидев, что произошло с флагом. Органы государственной безопасности начали расследование инцидента. Ранее подобные инциденты произошли в Дортмунде и Виттене. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно

https://ria.ru/20231012/shkoly-1902389758.html

https://ria.ru/20230620/antisemitizm-1879360232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ахен, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году