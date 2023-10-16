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СМИ: Израиль временно прекратит огонь для юга сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
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08:25 16.10.2023 (обновлено: 10:08 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/izrail-1902982185.html
СМИ: Израиль временно прекратит огонь для юга сектора Газа
СМИ: Израиль временно прекратит огонь для юга сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
СМИ: Израиль временно прекратит огонь для юга сектора Газа
Гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля для юга сектора Газа, как ожидается, начнется в 9.00 мск и продлится пять часов, сообщает телеканал i24. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T08:25
2023-10-16T10:08
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
хамас
оон
россия
египет
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля для юга сектора Газа, как ожидается, начнется в 9.00 мск и продлится пять часов, сообщает телеканал i24."Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнется в 9.00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов", - указывает телеканал.Отмечается, что в этот период некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах", будет допущена гуманитарная помощь.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231016/koridor-1902965006.html
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Дарья Буймова
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, россия, египет
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия, Египет
СМИ: Израиль временно прекратит огонь для юга сектора Газа

i24: Израиль на пять часов прекратит огонь для юга сектора Газа

© AP Photo / Ariel SchalitДым после израильского авиаудара по сектору Газа
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля для юга сектора Газа, как ожидается, начнется в 9.00 мск и продлится пять часов, сообщает телеканал i24.
"Ожидаемое гуманитарное прекращение огня со стороны Израиля, как сообщается, начнется в 9.00 только для южной части сектора Газа и продлится около пяти часов", - указывает телеканал.
Палестинцы перемещаются из северной части сектора Газа после предупреждения израильской армии о возможном вторжении - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
США и Израиль обсуждают безопасный коридор для жителей Газы, заявил Байден
Вчера, 02:54
Отмечается, что в этот период некоторым жителям Газы разрешат уехать в Египет через КПП "Рафах", будет допущена гуманитарная помощь.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находится более 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Перемещение жителей Газы с севера на юг сектора - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
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15 октября, 21:14
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВладимир ПутинХАМАСООНРоссияЕгипет
 
 
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