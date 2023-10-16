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Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
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02:38 16.10.2023 (обновлено: 02:46 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/izrail-1902964363.html
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа
Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:38
2023-10-16T02:46
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. &quot;Я думаю, это было бы большой ошибкой&quot;, - заявил Байден в ответ на вопрос о том, поддержал бы он оккупацию Израилем Газы.Как заявил Байден, произошедшее в секторе Газа обострение связано с ХАМАС. "Я считаю, что крайние элементы ХАМАС не представляют всех палестинцев. И я думаю, для Израиля снова оккупировать Газу было бы ошибкой", - сказал Байден. При этом он подчеркнул, что уничтожить ХАМАС на юге и "Хезболлах" на севере - "необходимое требование".
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа

Байден: оккупация Израилем сектора Газа была бы ошибкой

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден.
«

"Я думаю, это было бы большой ошибкой", - заявил Байден в ответ на вопрос о том, поддержал бы он оккупацию Израилем Газы.

Как заявил Байден, произошедшее в секторе Газа обострение связано с ХАМАС. "Я считаю, что крайние элементы ХАМАС не представляют всех палестинцев. И я думаю, для Израиля снова оккупировать Газу было бы ошибкой", - сказал Байден.
При этом он подчеркнул, что уничтожить ХАМАС на юге и "Хезболлах" на севере - "необходимое требование".
Президент США Джо Байден
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Вчера, 02:36
 
В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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