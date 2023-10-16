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Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа
Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T02:38
2023-10-16T02:38
2023-10-16T02:46
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. "Я думаю, это было бы большой ошибкой", - заявил Байден в ответ на вопрос о том, поддержал бы он оккупацию Израилем Газы.Как заявил Байден, произошедшее в секторе Газа обострение связано с ХАМАС. "Я считаю, что крайние элементы ХАМАС не представляют всех палестинцев. И я думаю, для Израиля снова оккупировать Газу было бы ошибкой", - сказал Байден. При этом он подчеркнул, что уничтожить ХАМАС на юге и "Хезболлах" на севере - "необходимое требование".
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа
Байден: оккупация Израилем сектора Газа была бы ошибкой