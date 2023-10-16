https://ria.ru/20231016/izrail-1902964363.html

Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа

Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа - РИА Новости, 16.10.2023

Байден не одобрил возможную оккупацию Израилем сектора Газа

Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T02:38

2023-10-16T02:38

2023-10-16T02:46

в мире

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сша

джо байден

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Оккупация Израилем сектора Газа была бы большой ошибкой, заявил в интервью телеканалу CBS президент США Джо Байден. "Я думаю, это было бы большой ошибкой", - заявил Байден в ответ на вопрос о том, поддержал бы он оккупацию Израилем Газы.Как заявил Байден, произошедшее в секторе Газа обострение связано с ХАМАС. "Я считаю, что крайние элементы ХАМАС не представляют всех палестинцев. И я думаю, для Израиля снова оккупировать Газу было бы ошибкой", - сказал Байден. При этом он подчеркнул, что уничтожить ХАМАС на юге и "Хезболлах" на севере - "необходимое требование".

https://ria.ru/20231016/ssha-1902964200.html

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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году