https://ria.ru/20231016/izbranie-1903197883.html
Джим Джордан заявил, что близок к избранию спикером палаты представителей
Джим Джордан заявил, что близок к избранию спикером палаты представителей - РИА Новости, 16.10.2023
Джим Джордан заявил, что близок к избранию спикером палаты представителей
Конгрессмен Джим Джордан заявил, что "по-настоящему" близок к тому, чтобы выиграть выборы спикера палаты представителей, и подтвердил, что голосование состоится РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T22:13
2023-10-16T22:13
2023-10-16T22:13
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Конгрессмен Джим Джордан заявил, что "по-настоящему" близок к тому, чтобы выиграть выборы спикера палаты представителей, и подтвердил, что голосование состоится во вторник. Сторонник экс-президента США Дональда Трампа из штата Огайо был ранее выдвинут официальным кандидатом от республиканского большинства, где, тем не менее, не все готовы его поддержать. "Я думаю, мы по-настоящему близки. Голосование будет завтра", - сказал Джордан журналистам после того, как стало известно, что он заручился поддержкой еще двух колеблющихся коллег. Для победы на выборах ему необходимо набрать 217 из 435 голосов. "У меня по-настоящему хорошее чувство по поводу темпов, который мы набрали. Мы выберем спикера завтра. Вот, что, на мой взгляд, произойдет", - отметил он. "Это не попытка оказать на кого-либо давление. Нам нужен спикер. Нельзя открыть палату, работать на благо американского народа, помочь нашему дорогому и ближайшему другу Израилю, если у вас нет спикера", - добавил Джордан. Одной из первых задач палаты после избрания спикера он назвал выделение дополнительных средств на помощь Израилю.
https://ria.ru/20231015/amerika-1902946551.html
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в мире, израиль, дональд трамп, сша, огайо
В мире, Израиль, Дональд Трамп, США, Огайо
Джим Джордан заявил, что близок к избранию спикером палаты представителей
Конгрессмен Джордан заявил, что близок к избранию спикером палаты представителей