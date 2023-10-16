https://ria.ru/20231016/ispytaniya-1903135742.html
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой
Россия не станет проводить ядерное испытание первой, ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США, заявил на заседании Первого РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:38
2023-10-16T18:38
2023-10-16T19:02
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сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ООН, 16 окт - РИА Новости. Россия не станет проводить ядерное испытание первой, ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."В настоящее время готовится законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ред.). Это позволит сбалансировать наш статус по договору с США. Отзыв ратификации не означает намерения нашей страны возобновить ядерные испытания. Как заявил президент России Владимир Путин, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США", - сказал Воронцов.
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россия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, оон
Россия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин, ООН
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой
МИД: РФ не будет проводить ядерные испытания первой, вся ответственность на США