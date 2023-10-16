Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 16.10.2023 (обновлено: 19:02 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/ispytaniya-1903135742.html
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой - РИА Новости, 16.10.2023
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой
Россия не станет проводить ядерное испытание первой, ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США, заявил на заседании Первого РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T18:38
2023-10-16T19:02
россия
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_109:110:2000:1174_1920x0_80_0_0_a7a297f0f07c02b7a38eca3b07ae8b0e.jpg
ООН, 16 окт - РИА Новости. Россия не станет проводить ядерное испытание первой, ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов."В настоящее время готовится законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ред.). Это позволит сбалансировать наш статус по договору с США. Отзыв ратификации не означает намерения нашей страны возобновить ядерные испытания. Как заявил президент России Владимир Путин, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США", - сказал Воронцов.
https://ria.ru/20231014/arsenal-1902699809.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_175:127:1571:1174_1920x0_80_0_0_032b2572e91991a4fe0d3c9a4195e858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, владимир путин, оон
Россия, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Владимир Путин, ООН
В МИД заявили, что Россия не будет проводить ядерные испытания первой

МИД: РФ не будет проводить ядерные испытания первой, вся ответственность на США

© Минобороны РоссииЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны России
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 16 окт - РИА Новости. Россия не станет проводить ядерное испытание первой, ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы делегации РФ Константин Воронцов.
"В настоящее время готовится законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ (Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ред.). Это позволит сбалансировать наш статус по договору с США. Отзыв ратификации не означает намерения нашей страны возобновить ядерные испытания. Как заявил президент России Владимир Путин, мы не станем проводить ядерные испытания первыми. Ответственность за то, как будет складываться ситуация, полностью лежит на США", - сказал Воронцов.
Концептуальный рисунок межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A ВВС США
В МИД заявили, что надо учитывать ядерный арсенал Запада
14 октября, 03:05
 
РоссияСШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала