https://ria.ru/20231016/impichment-1903080721.html

В Грузии назвали процесс по импичменту президенту постановкой

В Грузии назвали процесс по импичменту президенту постановкой - РИА Новости, 16.10.2023

В Грузии назвали процесс по импичменту президенту постановкой

Грузинский оппозиционный депутат из партии "Гирчи" Иаго Хвичия считает, что весь процесс вокруг импичмента президенту Саломе Зурабишвили является постановкой. РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T15:44

2023-10-16T15:44

2023-10-16T15:44

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саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

украина

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ТБИЛИСИ, 16 окт - РИА Новости. Грузинский оппозиционный депутат из партии "Гирчи" Иаго Хвичия считает, что весь процесс вокруг импичмента президенту Саломе Зурабишвили является постановкой. Ранее в понедельник Конституционный суд Грузии признал президента Саломе Зурабишвили нарушившей закон из-за ее поездок за рубеж вопреки запрету правительства, что разрешает начать процедуру импичмента. Иск ранее подала правящая партия "Грузинская мечта". Решение Конституционного суда еще должен утвердить парламент, у парламентского большинства насчитывается 84 голоса из 150. Если парламент утвердит данное решение, Зурабишвили будет считаться отстраненной от должности в порядке импичмента. "Весь этот процесс был насмешкой над грузинским народом. Насколько я знаю, "Грузинская мечта" в этом плане не рвется и не тратит деньги на наших собратьев-оппозиционеров. Поэтому я сделал вывод о том, что у них не то что нет денег, а они вовсе не хотят доводить процесс импичмента до конца. Я думаю, что это игра, которую мы сейчас наблюдаем, и фактически "Грузинская мечта" и Саломе Зурабишвили представляют собой одну силу. Это просто оскорбительная игра для народа Грузии", - заявил Хвичия. Как сообщил в понедельник председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе, депутаты парламента Грузии проголосуют по вопросу отрешения от должности президента страны Саломе Зурабишвили на этой неделе. Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в 10 государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

https://ria.ru/20230907/gruziya-1894852494.html

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в мире, германия, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, украина