https://ria.ru/20231016/granitsa-1902957144.html

Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию

Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию - РИА Новости, 16.10.2023

Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию

Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево",... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:16

2023-10-16T00:16

2023-10-16T00:20

россия

украина

псковская область

шереметьево (аэропорт)

общество

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября.Эти правила правительство утвердило шестого октября в целях безопасности.Новый порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также жителей младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Эти правила не касаются детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902867682.html

россия

украина

псковская область

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россия, украина, псковская область, шереметьево (аэропорт), общество