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Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию - РИА Новости, 16.10.2023
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00:16 16.10.2023 (обновлено: 00:20 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/granitsa-1902957144.html
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию - РИА Новости, 16.10.2023
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию
Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево",... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T00:16
2023-10-16T00:20
россия
украина
псковская область
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября.Эти правила правительство утвердило шестого октября в целях безопасности.Новый порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также жителей младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Эти правила не касаются детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902867682.html
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россия, украина, псковская область, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Украина, Псковская область, Шереметьево (аэропорт), Общество
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию

С 16 октября украинцы будут въезжать в Россию только через два пункта пропуска

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве
Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на терминал B международного аэропорта Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября.
Эти правила правительство утвердило шестого октября в целях безопасности.
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Новый порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также жителей младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Эти правила не касаются детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.
 
РоссияУкраинаПсковская областьШереметьево (аэропорт)Общество
 
 
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