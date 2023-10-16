https://ria.ru/20231016/granitsa-1902957144.html
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию - РИА Новости, 16.10.2023
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию
Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево",... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T00:16
2023-10-16T00:16
2023-10-16T00:20
россия
украина
псковская область
шереметьево (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября.Эти правила правительство утвердило шестого октября в целях безопасности.Новый порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также жителей младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Эти правила не касаются детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.
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россия, украина, псковская область, шереметьево (аэропорт), общество
Россия, Украина, Псковская область, Шереметьево (аэропорт), Общество
Вступили в силу новые правила въезда граждан Украины в Россию
С 16 октября украинцы будут въезжать в Россию только через два пункта пропуска
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Граждане Украины теперь могут въехать в Россию только через автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области и через аэропорт "Шереметьево", соответствующий временный порядок въезда начал действовать с полуночи 16 октября.
Эти правила правительство утвердило шестого октября в целях безопасности.
Граждане Украины уже привыкли к отказам в разрешении на выезд из страны
Новый порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также жителей младше этого возраста, если они следуют в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств. Эти правила не касаются детей до 14 лет, следующих из третьих стран самостоятельно или в сопровождении россиян.