https://ria.ru/20231016/gladkov-1903070319.html

Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова

Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023

Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть композитора Геннадия Гладкова, сказала, что от материка ее детства отломилась огромная... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:59

2023-10-16T14:59

2023-10-16T15:16

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть композитора Геннадия Гладкова, сказала, что от материка ее детства отломилась огромная невосстановимая часть. Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался в своем доме на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник и менеджер Малик Аминов. Депутат ГД Александр Шолохов сказал РИА Новости, что Гладков был знаковым композитором, и его музыка, "как и он сам, пребудет в нашей жизни". Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.

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