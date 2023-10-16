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Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:59 16.10.2023 (обновлено: 15:16 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gladkov-1903070319.html
Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова
Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова - РИА Новости, 16.10.2023
Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть композитора Геннадия Гладкова, сказала, что от материка ее детства отломилась огромная... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:59
2023-10-16T15:16
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть композитора Геннадия Гладкова, сказала, что от материка ее детства отломилась огромная невосстановимая часть. Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался в своем доме на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник и менеджер Малик Аминов. Депутат ГД Александр Шолохов сказал РИА Новости, что Гладков был знаковым композитором, и его музыка, "как и он сам, пребудет в нашей жизни". Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
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москва, геннадий гладков, рсфср, россия, елена ямпольская, александр шолохов
Москва, Геннадий Гладков, РСФСР, Россия, Елена Ямпольская, Александр Шолохов, Культура
Депутат Ямпольская выразила соболезнования в связи со смертью Гладкова

Ямпольская о смерти Гладкова: от материка детства отломилась огромная часть

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомпозитор Геннадий Гдадков
Композитор Геннадий Гдадков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Композитор Геннадий Гдадков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, комментируя смерть композитора Геннадия Гладкова, сказала, что от материка ее детства отломилась огромная невосстановимая часть.
Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался в своем доме на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник и менеджер Малик Аминов.
Депутат ГД Александр Шолохов сказал РИА Новости, что Гладков был знаковым композитором, и его музыка, "как и он сам, пребудет в нашей жизни".
Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
Композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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КультураМоскваГеннадий ГладковРСФСРРоссияЕлена ЯмпольскаяАлександр Шолохов
 
 
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