https://ria.ru/20231016/gladkov-1903066033.html

Варшавер назвал Гладкова выдающимся человеком, создавшим потрясающую музыку

Варшавер назвал Гладкова выдающимся человеком, создавшим потрясающую музыку - РИА Новости, 16.10.2023

Варшавер назвал Гладкова выдающимся человеком, создавшим потрясающую музыку

Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер назвал композитора Геннадия Гладкова большим художником и выдающимся музыкантом, создавшим потрясающую... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T14:45

2023-10-16T14:45

2023-10-16T15:16

москва

рсфср

россия

марк захаров

марк варшавер

геннадий гладков

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/20976/69/209766930_0:0:3005:1691_1920x0_80_0_0_f59b9a04e969ab5981ddf52117089c78.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер назвал композитора Геннадия Гладкова большим художником и выдающимся музыкантом, создавшим потрясающую музыку. Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался в своем доме на 89-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости его помощник Малик Аминов. "Мы потеряли большого художника, выдающегося музыканта, создавшего много потрясающей музыки. Он тонко ощущал время, внимал желанию режиссера, с которым работал. Геннадий Игоревич много и счастливо сотрудничал с Марком Анатольевичем Захаровым не только в театральных работах, но и в кино. Он написал замечательную музыку почти ко всем телевизионным фильмам Захарова, он был его большим другом. Мы потеряли талантливейшего композитора, который создал много чудесных мелодий, которые мы никогда не забудем и будем слушать и наслаждаться ими всегда", - сказал Варшавер РИА Новости. Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.

https://ria.ru/20231016/soboleznovaniya-1903064870.html

https://ria.ru/20231016/gladkov-1903040641.html

москва

рсфср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, рсфср, россия, марк захаров, марк варшавер, геннадий гладков