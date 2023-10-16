https://ria.ru/20231016/gladkov-1903066033.html
Варшавер назвал Гладкова выдающимся человеком, создавшим потрясающую музыку
Варшавер назвал Гладкова выдающимся человеком, создавшим потрясающую музыку - РИА Новости, 16.10.2023
Варшавер назвал Гладкова выдающимся человеком, создавшим потрясающую музыку
Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер назвал композитора Геннадия Гладкова большим художником и выдающимся музыкантом, создавшим потрясающую... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T14:45
2023-10-16T14:45
2023-10-16T15:16
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер назвал композитора Геннадия Гладкова большим художником и выдающимся музыкантом, создавшим потрясающую музыку. Советский и российский композитор Геннадий Гладков скончался в своем доме на 89-м году жизни, сообщил ранее РИА Новости его помощник Малик Аминов. "Мы потеряли большого художника, выдающегося музыканта, создавшего много потрясающей музыки. Он тонко ощущал время, внимал желанию режиссера, с которым работал. Геннадий Игоревич много и счастливо сотрудничал с Марком Анатольевичем Захаровым не только в театральных работах, но и в кино. Он написал замечательную музыку почти ко всем телевизионным фильмам Захарова, он был его большим другом. Мы потеряли талантливейшего композитора, который создал много чудесных мелодий, которые мы никогда не забудем и будем слушать и наслаждаться ими всегда", - сказал Варшавер РИА Новости. Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню" и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок. С 1998 года Геннадий Гладков является заслуженным деятелем искусства РСФСР, с 2002 года - народным артистом России.
https://ria.ru/20231016/soboleznovaniya-1903064870.html
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Москва, РСФСР, Россия, Марк Захаров, Марк Варшавер, Геннадий Гладков, Культура
Варшавер назвал Гладкова выдающимся человеком, создавшим потрясающую музыку
Варшавер о смерти Гладкова: страна потеряла выдающегося композитора