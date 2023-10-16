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Умер композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 16.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:01 16.10.2023 (обновлено: 16:01 16.10.2023)
https://ria.ru/20231016/gladkov-1903040641.html
Умер композитор Геннадий Гладков
Умер композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 16.10.2023
Умер композитор Геннадий Гладков
Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник и менеджер Малик Аминов. РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T13:01
2023-10-16T16:01
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник и менеджер Малик Аминов."(Умер. — Прим. ред.) дома, просто дома ушел спокойно", — сказал собеседник агентства. Аминов добавил, что прощание и похороны пройдут в узком кругу семьи и близких друзей. "Мы с сыном (Гладкова. — Прим. ред.) решили, что на похоронах и прощании никого не будет", — уточнил он.Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.В 1988 году Геннадий Гладков стал заслуженным деятелем искусства РСФСР, в 2002-м — народным артистом России.
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геннадий гладков, новости культуры, москва, россия
Культура, Геннадий Гладков, Новости культуры, Москва, Россия
Умер композитор Геннадий Гладков

Композитор советских фильмов и мультфильмов Геннадий Гладков умер в 88 лет

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКомпозитор Геннадий Гладков
Композитор Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Композитор Геннадий Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советский и российский композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни, сообщил РИА Новости его помощник и менеджер Малик Аминов.
«
"(Умер. — Прим. ред.) дома, просто дома ушел спокойно", — сказал собеседник агентства.
Аминов добавил, что прощание и похороны пройдут в узком кругу семьи и близких друзей.
"Мы с сыном (Гладкова. — Прим. ред.) решили, что на похоронах и прощании никого не будет", — уточнил он.
Гладков родился в Москве в 1935 году в семье музыкантов. Он написал музыку к таким анимационным фильмам, как "Малыш и Карлсон", "Ну, погоди!", "Голубой щенок", "Как львенок и черепаха пели песню", и многим другим. Также его произведения можно услышать в фильмах "12 стульев", "Обыкновенное чудо", "Джентльмены удачи", "Собака на сене", "Новогодние приключения Маши и Вити" и других. Помимо этого, композитор сочинял музыку и для театральных постановок.
В 1988 году Геннадий Гладков стал заслуженным деятелем искусства РСФСР, в 2002-м — народным артистом России.
Геннадий Гладков - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Биография Геннадия Гладкова
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