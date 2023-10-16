https://ria.ru/20231016/general-1902968803.html

Американский генерал рассказал в прямом эфире страшную правду об Украине

Американский генерал рассказал в прямом эфире страшную правду об Украине - РИА Новости, 16.10.2023

Американский генерал рассказал в прямом эфире страшную правду об Украине

Поставки оружия на Украину истощили американские запасы, из-за чего Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах, заявил в эфире телеканала Fox News... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T05:24

2023-10-16T05:24

2023-10-16T15:04

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Поставки оружия на Украину истощили американские запасы, из-за чего Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах, заявил в эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук."Это тревожный сигнал для американского народа. За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно", — отметил он.По его мнению, на протяжении последних лет американское руководство думает о чем угодно, только не о "способах вести и выигрывать войны"."Мы не можем обманывать американцев на этот счет. Нам нужно начать говорить правду, чего мы не делали уже очень давно", — добавил эксперт.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша