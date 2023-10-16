Американский генерал рассказал в прямом эфире страшную правду об Украине
Генерал ВС США в отставке Болдук: американская армия очень ослабла из-за Украины
© AP Photo / Mary SchwalmГенерал ВС США в отставке Дон Болдук
© AP Photo / Mary Schwalm
Генерал ВС США в отставке Дон Болдук. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Поставки оружия на Украину истощили американские запасы, из-за чего Вашингтон не сможет принять участие в других конфликтах, заявил в эфире телеканала Fox News генерал армии США в отставке Дон Болдук.
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"Это тревожный сигнал для американского народа. За время пребывания у власти администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми и оказались перенапряжены. С точки зрения логистики мы не можем обеспечить участие в нескольких конфликтах, происходящих одновременно. И это весьма прискорбно", — отметил он.
По его мнению, на протяжении последних лет американское руководство думает о чем угодно, только не о "способах вести и выигрывать войны".
"Мы не можем обманывать американцев на этот счет. Нам нужно начать говорить правду, чего мы не делали уже очень давно", — добавил эксперт.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.