Венгрия не стремится сократить поставки газа из России, заявил Сийярто
Венгрия не стремится сокращать поставки газа из России на фоне диалога с Турцией
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Диверсификация поставщиков газа Венгрией не означает, что Будапешт намерен сократить российские поставки, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
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"Диверсификация для нас не означает, что мы меняем одного поставщика на другого. Прежде всего, для нас это наличие множества различных источников. Когда мы ведем переговоры с Азербайджаном или с Турцией, речь не идет о том, чтобы сократить поставки газа из России", - сказал Сийярто агентству.
Министр подчеркнул, что контракт с "Газпромом" подразумевает подачу 4,5 миллиарда кубических метров в год, в то время как потребность Венгрии в газе составляет до 10 миллиардов. "Очевидно, что помимо договоренностей между "Газпромом" и Венгрией есть спрос, который нужно удовлетворять закупками с рынка или с помощью другого контракта. Конечно, существенная часть потребности страны в газе покрывается российскими поставками", - отметил он.
В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит нефти РФ через Украину станет невозможным.
Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.