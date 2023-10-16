https://ria.ru/20231016/gaz-1902995062.html

Венгрия не стремится сократить поставки газа из России, заявил Сийярто

Венгрия не стремится сократить поставки газа из России, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.10.2023

Венгрия не стремится сократить поставки газа из России, заявил Сийярто

Диверсификация поставщиков газа Венгрией не означает, что Будапешт намерен сократить российские поставки, заявил РИА Новости министр иностранных дел и... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T09:49

2023-10-16T09:49

2023-10-16T09:49

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венгрия

россия

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петер сийярто

газпром

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Диверсификация поставщиков газа Венгрией не означает, что Будапешт намерен сократить российские поставки, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. "Диверсификация для нас не означает, что мы меняем одного поставщика на другого. Прежде всего, для нас это наличие множества различных источников. Когда мы ведем переговоры с Азербайджаном или с Турцией, речь не идет о том, чтобы сократить поставки газа из России", - сказал Сийярто агентству. Министр подчеркнул, что контракт с "Газпромом" подразумевает подачу 4,5 миллиарда кубических метров в год, в то время как потребность Венгрии в газе составляет до 10 миллиардов. "Очевидно, что помимо договоренностей между "Газпромом" и Венгрией есть спрос, который нужно удовлетворять закупками с рынка или с помощью другого контракта. Конечно, существенная часть потребности страны в газе покрывается российскими поставками", - отметил он. В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Венгрия работает над диверсификацией поставок газа в страну, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Помимо увеличения импорта азербайджанского газа Венгрия заинтересована в увеличении поставок СПГ в страну через терминал в хорватском Крке и разработке газового месторождения в Румынии. Кроме того, по словам Сийярто, Будапешт в рамках диверсификации поставок рассматривает возможность импорта нефти из Эквадора на случай, если сухопутный транзит нефти РФ через Украину станет невозможным. Ранее Сийярто отмечал, что в ходе его визита в катарскую столицу Доху заключено соглашение, в соответствии с которым энергокомпании Венгрии и Катара могут начать переговоры о поставках сжиженного природного газа в Венгрию приблизительно через три года. По его словам, идут также переговоры между венгерскими и оманскими партнерами на уровне специалистов и предприятий о возможном начале импорта нефти и природного газа из Омана. Сийярто подчеркнул, что соглашения со странами Персидского залива о поставке нефти и газа в Венгрию не означают отказа от контрактов с Россией, а направлены на диверсификацию.

https://ria.ru/20231016/aes-1902987812.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, газпром, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023