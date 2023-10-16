https://ria.ru/20231016/gaz-1902957886.html

Республика Сербская надеется подписать договор о поставках газа из России

Республика Сербская надеется подписать договор о поставках газа из России - РИА Новости, 16.10.2023

Республика Сербская надеется подписать договор о поставках газа из России

Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца года, сообщил премьер-министр Республики Сербской Радован... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T00:24

2023-10-16T00:24

2023-10-16T00:34

россия

республика сербская

в мире

александр новак

газпром

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Республика Сербская рассчитывает подписать договор о долгосрочных поставках газа из России до конца года, сообщил премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович.Кабмин России 12 октября сообщил, что вице-премьер Александр Новак обсудил с Вишковичем заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа в республику."Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство "Газпрома". Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу", - заявил Вишкович в интервью газете "Известия".

https://ria.ru/20231009/gaz-1901431544.html

россия

республика сербская

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россия, республика сербская, в мире, александр новак, газпром