Рейтинг@Mail.ru
"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе - РИА Новости, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html
"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе
"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе - РИА Новости, 16.10.2023
"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе
В Железноводске и Пятигорске завершил свою работу Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", собравший на своей... РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:57
2023-10-16T16:57
новости агентства
пятигорск
железноводск
кавказ
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903095742_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_d5e9db0f84cb813b87ae0916aec72b75.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Железноводске и Пятигорске завершил свою работу Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", собравший на своей площадке ведущих экспертов в сфере коммуникаций, медиа и международных отношений, дипломатов, представителей государственных органов и общественных организаций из России, Закавказья, Ближнего Востока, Африки и Азии. Мероприятие было посвящено приоритетным задачам, стоящим на повестке Северного Кавказа – развитию межстранового диалога в области образования, науки, культуры, туризма и логистической инфраструктуры.Медиагруппу "Россия сегодня" представили глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков и менеджер по продвижению контента объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф, выступив в рамках дискуссионной площадки "Роль средств массовой коммуникации в формировании имиджа государства в современной медиареальности"."Организаторы форума предоставили первоклассную международную площадку для общения экспертов в области политики, экономики, медиа и туризма. Особо хочется отметить участие в дискуссии студентов ряда ведущих вузов региона, таких как Пятигорский государственный университет и Северо-Кавказский институт, которые поистине удивили российских и зарубежных специалистов высоким уровнем своей подготовки и способностью вести диалог на профессиональном уровне", – отметил Василий Пушков по итогам мероприятия."Подобные мероприятия очень важны для экспертного диалога в сфере интернациональных коммуникаций. В наше время, когда общение специалистов практически в любой сфере стало сложнее, каждый форум вносит свой вклад в поддержание связей, складывавшихся десятилетиями", – добавил Ибрахим Наоваф.Организаторами форума "Северный Кавказ" выступил Северо-Кавказский институт, являющийся филиалом РАНХиГС, в партнёрстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией по изучению общественного мнения "Центр современной кавказской политики “Кавказ”".
https://ria.ru/20230928/podkast-1899279470.html
пятигорск
железноводск
кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903095742_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d6ef11d5ae528277ae69ae3f4ca3e2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости агентства, пятигорск, железноводск, кавказ, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
Новости агентства, Пятигорск, Железноводск, Кавказ, Фонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова

"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе

© Фото : пресс-служба СКИ РАНХиГСГлава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков и менеджер по продвижению контента объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф на международном форумк "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России"
Глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков и менеджер по продвижению контента объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф на международном форумк Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : пресс-служба СКИ РАНХиГС
Глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков и менеджер по продвижению контента объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф на международном форумк "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Железноводске и Пятигорске завершил свою работу Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", собравший на своей площадке ведущих экспертов в сфере коммуникаций, медиа и международных отношений, дипломатов, представителей государственных органов и общественных организаций из России, Закавказья, Ближнего Востока, Африки и Азии. Мероприятие было посвящено приоритетным задачам, стоящим на повестке Северного Кавказа – развитию межстранового диалога в области образования, науки, культуры, туризма и логистической инфраструктуры.
Медиагруппу "Россия сегодня" представили глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков и менеджер по продвижению контента объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф, выступив в рамках дискуссионной площадки "Роль средств массовой коммуникации в формировании имиджа государства в современной медиареальности".
Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии ФИНКОР - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Подкаст РИА Новости стал лауреатом премии "ФИНКОР"
28 сентября, 18:37
"Организаторы форума предоставили первоклассную международную площадку для общения экспертов в области политики, экономики, медиа и туризма. Особо хочется отметить участие в дискуссии студентов ряда ведущих вузов региона, таких как Пятигорский государственный университет и Северо-Кавказский институт, которые поистине удивили российских и зарубежных специалистов высоким уровнем своей подготовки и способностью вести диалог на профессиональном уровне", – отметил Василий Пушков по итогам мероприятия.
"Подобные мероприятия очень важны для экспертного диалога в сфере интернациональных коммуникаций. В наше время, когда общение специалистов практически в любой сфере стало сложнее, каждый форум вносит свой вклад в поддержание связей, складывавшихся десятилетиями", – добавил Ибрахим Наоваф.
Организаторами форума "Северный Кавказ" выступил Северо-Кавказский институт, являющийся филиалом РАНХиГС, в партнёрстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией по изучению общественного мнения "Центр современной кавказской политики “Кавказ”".
 
Новости агентстваПятигорскЖелезноводскКавказФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала