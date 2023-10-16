https://ria.ru/20231016/forum-1903099221.html

"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе

"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе - РИА Новости, 16.10.2023

"Россия сегодня" приняла участие в Международном форуме на Кавказе

В Железноводске и Пятигорске завершил свою работу Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", собравший на своей... РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:57

2023-10-16T16:57

2023-10-16T16:57

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железноводск

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В Железноводске и Пятигорске завершил свою работу Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", собравший на своей площадке ведущих экспертов в сфере коммуникаций, медиа и международных отношений, дипломатов, представителей государственных органов и общественных организаций из России, Закавказья, Ближнего Востока, Африки и Азии. Мероприятие было посвящено приоритетным задачам, стоящим на повестке Северного Кавказа – развитию межстранового диалога в области образования, науки, культуры, туризма и логистической инфраструктуры.Медиагруппу "Россия сегодня" представили глава дирекции международного сотрудничества Василий Пушков и менеджер по продвижению контента объединенной дирекции иновещания Ибрахим Наоваф, выступив в рамках дискуссионной площадки "Роль средств массовой коммуникации в формировании имиджа государства в современной медиареальности"."Организаторы форума предоставили первоклассную международную площадку для общения экспертов в области политики, экономики, медиа и туризма. Особо хочется отметить участие в дискуссии студентов ряда ведущих вузов региона, таких как Пятигорский государственный университет и Северо-Кавказский институт, которые поистине удивили российских и зарубежных специалистов высоким уровнем своей подготовки и способностью вести диалог на профессиональном уровне", – отметил Василий Пушков по итогам мероприятия."Подобные мероприятия очень важны для экспертного диалога в сфере интернациональных коммуникаций. В наше время, когда общение специалистов практически в любой сфере стало сложнее, каждый форум вносит свой вклад в поддержание связей, складывавшихся десятилетиями", – добавил Ибрахим Наоваф.Организаторами форума "Северный Кавказ" выступил Северо-Кавказский институт, являющийся филиалом РАНХиГС, в партнёрстве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова и Автономной некоммерческой организацией по изучению общественного мнения "Центр современной кавказской политики “Кавказ”".

https://ria.ru/20230928/podkast-1899279470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, пятигорск, железноводск, кавказ, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова