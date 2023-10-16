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Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 16.10.2023
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16:22 16.10.2023
https://ria.ru/20231016/forum-1903085243.html
Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя"
Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 16.10.2023
Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя"
Более пяти тысяч делегатов из 84 стран и территорий приняли участие в Российской энергетической неделе-2023, которая прошла 11-13 октября в московском "Манеже", РИА Новости, 16.10.2023
2023-10-16T16:22
2023-10-16T16:22
москва
фонд "росконгресс"
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023
антон кобяков
россия
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч делегатов из 84 стран и территорий приняли участие в Российской энергетической неделе-2023, которая прошла 11-13 октября в московском "Манеже", сообщает Фонд Росконгресс. Центральная тема РЭН в этом году – "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". Программа форума была сформирована по четырем направлениям: "Международная повестка", "Развитие отраслей ТЭК", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация", "Устойчивое развитие и климат". Также состоялись двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки. "В рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе-2023 приняли участие свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2000 участников. Форум продемонстрировал высокую заинтересованность международного делового сообщества в сотрудничестве с Россией по широкому спектру направлений энергетической сферы. В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией", – приводится в сообщении комментарий советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова. Ключевым событием в цикле деловых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани. Гостями форума стали свыше 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более 250 компаний. Самые многочисленные зарубежные делегации представляли Венесуэлу, Саудовскую Аравию, Китай, Вьетнам, Турцию, Иран и Ирак. Всего в рамках РЭН-2023 российские и зарубежные компании, госорганизации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Большое внимание участников РЭН-2023 привлекла сессия "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" с участием вице-премьера РФ Александра Новака, членов правительств Пакистана, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Ирана, Венесуэлы и Азербайджана. Одной из ключевых стала сессия Ассоциации "Глобальная энергия" "Создавая город будущего" с участием мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и зарубежных гостей. На площадке форума также состоялось заседание совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии (МПК), а вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер РФ Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению. В рамках РЭН-2023 прошла церемония вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Лауреатами этого года стали ученые из КНР. Директор-основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем Чжун Линь Ван получил премию в категории "Нетрадиционная энергетика", а профессор Шанхайского университета транспорта Жучжу Ван был награжден в категории "Новые способы применения энергии". Кроме того, на РЭН-2023 состоялась церемония награждения победителей международного медийного конкурса "Энергия пера", призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих об актуальных вопросах современной энергетики. Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. Более 2 тысяч молодых людей представили десятки проектов и отраслевых инициатив, обменялись опытом и получили советы от экспертов. Центральным событием Молодежного дня стало пленарное заседание "Энергетика 2035: будущее сферы" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. Всего программа Дня включала 30 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического образования.
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Артем Смирнов
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60
москва, фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, антон кобяков, россия
Москва, Фонд "Росконгресс", Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023, Антон Кобяков, Россия

Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя"

© Фото : фонд РосконгрессПодведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя"
Подведены итоги VI международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© Фото : фонд Росконгресс
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч делегатов из 84 стран и территорий приняли участие в Российской энергетической неделе-2023, которая прошла 11-13 октября в московском "Манеже", сообщает Фонд Росконгресс.
Центральная тема РЭН в этом году – "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". Программа форума была сформирована по четырем направлениям: "Международная повестка", "Развитие отраслей ТЭК", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация", "Устойчивое развитие и климат". Также состоялись двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки.
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"В рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе-2023 приняли участие свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2000 участников. Форум продемонстрировал высокую заинтересованность международного делового сообщества в сотрудничестве с Россией по широкому спектру направлений энергетической сферы. В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией", – приводится в сообщении комментарий советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова.
Ключевым событием в цикле деловых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани.
Гостями форума стали свыше 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более 250 компаний. Самые многочисленные зарубежные делегации представляли Венесуэлу, Саудовскую Аравию, Китай, Вьетнам, Турцию, Иран и Ирак. Всего в рамках РЭН-2023 российские и зарубежные компании, госорганизации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.
Большое внимание участников РЭН-2023 привлекла сессия "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" с участием вице-премьера РФ Александра Новака, членов правительств Пакистана, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Ирана, Венесуэлы и Азербайджана. Одной из ключевых стала сессия Ассоциации "Глобальная энергия" "Создавая город будущего" с участием мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и зарубежных гостей.
На площадке форума также состоялось заседание совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии (МПК), а вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер РФ Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению.
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В рамках РЭН-2023 прошла церемония вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Лауреатами этого года стали ученые из КНР. Директор-основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем Чжун Линь Ван получил премию в категории "Нетрадиционная энергетика", а профессор Шанхайского университета транспорта Жучжу Ван был награжден в категории "Новые способы применения энергии".
Кроме того, на РЭН-2023 состоялась церемония награждения победителей международного медийного конкурса "Энергия пера", призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих об актуальных вопросах современной энергетики.
Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. Более 2 тысяч молодых людей представили десятки проектов и отраслевых инициатив, обменялись опытом и получили советы от экспертов. Центральным событием Молодежного дня стало пленарное заседание "Энергетика 2035: будущее сферы" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. Всего программа Дня включала 30 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического образования.
 
МоскваФонд "Росконгресс"Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2023Антон КобяковРоссия
 
 
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