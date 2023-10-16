https://ria.ru/20231016/forum-1903085243.html

Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя"

Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя" - РИА Новости, 16.10.2023

Подведены итоги VI международного форума "Российская энергетическая неделя"

Более пяти тысяч делегатов из 84 стран и территорий приняли участие в Российской энергетической неделе-2023, которая прошла 11-13 октября в московском "Манеже", РИА Новости, 16.10.2023

2023-10-16T16:22

2023-10-16T16:22

2023-10-16T16:22

москва

фонд "росконгресс"

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023

антон кобяков

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Более пяти тысяч делегатов из 84 стран и территорий приняли участие в Российской энергетической неделе-2023, которая прошла 11-13 октября в московском "Манеже", сообщает Фонд Росконгресс. Центральная тема РЭН в этом году – "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее". Программа форума была сформирована по четырем направлениям: "Международная повестка", "Развитие отраслей ТЭК", "Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация", "Устойчивое развитие и климат". Также состоялись двусторонние встречи, переговоры и деловые завтраки. "В рамках деловой программы Форума и Молодежного дня РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 225 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе-2023 приняли участие свыше 5000 делегатов из 84 стран и территорий. В мероприятиях Молодежного дня приняли участие более 2000 участников. Форум продемонстрировал высокую заинтересованность международного делового сообщества в сотрудничестве с Россией по широкому спектру направлений энергетической сферы. В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией", – приводится в сообщении комментарий советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря Оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова. Ключевым событием в цикле деловых мероприятий форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда Судани. Гостями форума стали свыше 1200 представителей иностранного и российского бизнеса из более 250 компаний. Самые многочисленные зарубежные делегации представляли Венесуэлу, Саудовскую Аравию, Китай, Вьетнам, Турцию, Иран и Ирак. Всего в рамках РЭН-2023 российские и зарубежные компании, госорганизации заключили 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Большое внимание участников РЭН-2023 привлекла сессия "Мировой нефтегазовый рынок: как пройти период турбулентности" с участием вице-премьера РФ Александра Новака, членов правительств Пакистана, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Ирана, Венесуэлы и Азербайджана. Одной из ключевых стала сессия Ассоциации "Глобальная энергия" "Создавая город будущего" с участием мэра Москвы Сергея Собянина, главы Сбербанка Германа Грефа и зарубежных гостей. На площадке форума также состоялось заседание совместной межправительственной Российско-Саудовской комиссии (МПК), а вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и вице-премьер РФ Александр Новак провели Координационный совет по импортозамещению нефтегазового оборудования при правительственной комиссии по импортозамещению. В рамках РЭН-2023 прошла церемония вручения международной премии "Глобальная энергия" за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества. Лауреатами этого года стали ученые из КНР. Директор-основатель Пекинского института наноэнергии и наносистем Чжун Линь Ван получил премию в категории "Нетрадиционная энергетика", а профессор Шанхайского университета транспорта Жучжу Ван был награжден в категории "Новые способы применения энергии". Кроме того, на РЭН-2023 состоялась церемония награждения победителей международного медийного конкурса "Энергия пера", призванного поощрять журналистов, обозревателей и экспертов, пишущих об актуальных вопросах современной энергетики. Российскую энергетическую неделю завершил Молодежный день. Более 2 тысяч молодых людей представили десятки проектов и отраслевых инициатив, обменялись опытом и получили советы от экспертов. Центральным событием Молодежного дня стало пленарное заседание "Энергетика 2035: будущее сферы" с участием вице-премьера РФ Александра Новака. Всего программа Дня включала 30 мероприятий, посвященных популяризации ТЭК и инженерно-технического образования.

https://ria.ru/20230711/kvant-1883423533.html

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Артем Смирнов

москва, фонд "росконгресс", форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2023, антон кобяков, россия